أهالي الدّرباسية وتل كوجر يندّدون بهجمات الاحتلال التركيّ على قوات الدّفاع الشّعبي

وانطلق المشاركون في المظاهرة من أمام مركز الشبيبة الثورية في مركز ناحية الدرباسية، مرددين الشّعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، وتندّد بالخيانة.

وعند وصول المتظاهرين إلى سوق الناحية، وقفوا دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثمّ تحدّث باسم أهالي ناحية الدرباسية المواطن رستم بكر، استذكر في بداية كلمته شهداء الحرية وقال: "ننحني إجلالاً وإكراماً لأرواحهم الطّاهرة التي ضحّوا بها في سبيل وطنهم".

وأشار بكر إلى: "أنّ الهجمات التي تعرّضت لها جبال كردستان تتمّ بأيدي دولة الاحتلال التركي التي أرسلت داعش ومرتزقتها السوريين إلى جبال كردستان، بمساعدة الخائنين للقضية الكردية، في محاولة منها محو الوجود الكردي وإفراغ القضية الكردي من محتواها، لكن عليهم ألّا ينسوا بأنّ قوات الكريلا وقفت بالمرصاد أمام هذه المخططات وأفشلتها جميعاً".

ونوه بكر: "على الجميع من الآن فصاعداً أن يسمّوا الأشياء بمسمياتها، فإنّ دولة الاحتلال التركيّة تقصف جبال كردستان متينا وزاب وآفاشين وكاري بالطيران، أمّا قوات البيشمركة فتحارب في الخطّ الأمامي قوات الدفاع الشعبي".

وطالب بكر في ختام حديثه الأهالي برفع وتيرة النضال والمقاومة لإفشال المؤامرات والمخططات التركية التي تحاك للقضاء على مقاومة الكريلا ومحو الوجود الكردي.

تل كوجر

وخرج اليوم، المئات من أهالي ناحية تل كوجر في مظاهرة للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

انطلق المشاركون في المظاهرة من أمام مدرسة شوافة في تل كوجر، مرددين هتافات تندد بالهجمات التركية وتحيّي مقاومة الكريلا.

وعند وصول المتظاهرين إلى وسط الناحية، وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل كوجر نواف خدعان كلمة قال فيها: "نقول للحكومة التركية، كفى استهتاراً بأرواح الأبرياء، وكفى انتهاكاً لحقوق الشّعوب التوّاقة للحرية ، وكفى لنشر الإرهاب في كل مكان".

وأكّد الخدعان في ختام كلمته: "نحن شعوب شمال وشرق وسوريا نقول بكلمة واحدة إنّنا دعاة للحرية والسلام ودعاة لأخوّة الشّعوب".

لتنتهي بعدها المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا.

(كروب/ إ)

ANHA