أهالي الدّرباسيّة: نحتفل بعيد نوروز هذا العام وبانتصارات الكريلا في غاري

يستقبل الشعب الكرديّ في ٢١ آذار عيد نوروز، فيستعدّ أهالي ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة للاحتفال بنوروز في هذا العام الذي تزامن مع الانتصار الذي حقّقه مقاتلو الكريلا في منطقة غاري في باشور كردستان، مؤكّدين باستمرار النضال والمقاومة ضد الاحتلال التركي.

المواطنة زندان حسو قالت: "نوروز عام ٢٠٢١ مختلف جدّاً، ففي هذا العام انهزم الاحتلال التركي، وانتصر مقاتلو الكريلا في جبال غاري".

وباركت زندان عيد نوروز على الشعب الكردي خاصة وشعوب المنطقة عامة، وتمنّت تحقيق المزيد من الانتصارات، فقالت: "نعاهد مقاتلينا الكريلا أنّنا سنبقى نساندهم حتى تحرير جميع أراضي كردستان من الاحتلال التركي".

أمّا المواطنة رازية محمود، قالت: "هجمات الاحتلال التركي منذ أعوام مستمرّة على الشعب الكردي، ونشاهد اليوم هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا وارتكابه المجازر بحقّ شعوبها".

وتحدّثت رازية عن انتصار مقاتلي الكريلا في جبال غاري، قائلة: "على الرغم من استخدام تركيا أحدث أنواع الأسلحة إلّا أنّها في كل مرة تنهزهم أمام مقاتلي الكريلا في جبال كردستان منذ سنوات، كما تحاول تركيا محو وجود الشعب الكردي، وأيضاً تفشل في ذلك لأنّ الشعب الكردي المدافع عن حقوقه يقاتل ويناضل بإرادة وعزيمة قوية، فانتصار الكريلا في غاري انتصار تاريخيّ بالنسبة للشعب الكردي".

وبدورة بارك جان درباسية عيد نوروز على الشعب الكردي ومقتلي الكريلا، فقال: "نار نوروز هي النّصر بالنسبة للشعب الكردي، فتاريخ الشعب الكردي مليء بالانتصارات، وسنبقى نقاوم حتّى تحقيق أهدافنا".

(أح/إ)

ANHA