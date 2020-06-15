أهالي الدّرباسيّة يندّدون بهجمات تركيّا على شنكال ومخمور

وتجمّع المئات من أهالي ناحية الدرباسية وزركان في مقاطعة الحسكة في ساحة الشهداء غربي الناحية تنديداً بالهجمات التي شنّتها تركيا في الـ15 من حزيران على مناطق الدّفاع المشروع وشنكال ومخيم مخمور للاجئين في جنوب كردستان.

ومن ثمّ انطلقت التظاهرة ورفع الأهالي يافطات كُتب عليها: "نندّد بعدوان الفاشية التركية على شعبنا الكرديّ في شنكال ومخمور وجبال كردستان"، "لا للصّمت الدّولي تجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة بحقّ الشعب الكردي". مردّدين شعارات تدين الاحتلال التّركي والجرائم التي ارتكبها بحقّ الشعب الكردي، وهتافات تحيّي مقاومة الشعب ضد الاحتلال التركي.

فتوقّف المتظاهرون أمام مركز بلدية الشعب في الناحية، وتحدّثت باسم الإدارة الذاتية في مقاطعة الحسكة ماجدا أمين: "لا تزال الدولة التركية مستمرّة بهجماتها على الشعب الكردي، وكل ذلك أمام أنظار العالم الذي يلتزم الصمت حيال جرائم تركيا، والآن شنّت مرة أخرى هجوماً على مناطق شنكال ومخمور وجبال كردستان، واستهدفت المدنيين بالدرجة الأولى".

كما ندّدت ماجدا بصمت حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية تجاه الهجمات التي تعرّضت لها مناطق حقّ الدفاع المشروع وقضاء شنكال ومخيم مخمور.

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بالعدوان التركي وتنادي بوحدة الصف الكردي.

(أح/إ)

ANHA