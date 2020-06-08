أهالي الدّرباسيّة يخرجون في مظاهرة مطالبة بحرّية البرلمانيّة ليلى كوفن

استنكر أهالي ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة اعتقال السلطات التركية للبرلمانية الكردية ليلى كوفن، وذلك خلال مظاهرة شارك فيها المئات من أهالي الناحية، وخلال المظاهرة التي نظّمت من قبل مؤتمر ستار حمل المتظاهرون لافتة كُتب عليها "AKP عدو الديمقراطية" بالإضافة إلى رفع صور البرلمانية ليلى كوفن.

وبدأت المظاهرة من أمام دوّار الشهيدة أرين ميركان، وجابت الشوارع الرئيسية لتقف أمام الحدود الفاصلة بين روج آفا شمال كردستان.

وخلال المظاهرة تحدّثت باسم مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة منور خالد، والتي استنكرت في بداية حديثها اعتقال البرلمانية ليلى كوفن وإسقاط العضوية عنها من قبل سلطات حزب العدالة والتنمية، فقالت : " دائماً وعلى مرّ التاريخ تعتقل السلطات التركية النساء الكرديّات المناضلات، وذلك بهدف النيل من إرادة وعزيمة النساء الكرديّات، والآن تقوم باعتقال البرلمانية والمناضلة ليلى كوفن لأنّها تناضل من أجل الحرية والمساواة والديمقراطية".

وطالبت منور من كافة النساء تصعيد النضال من أجل حرّية البرلمانية ليلى كوفن وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين من سجون السلطات التركية.

(أح/ل)

ANHA