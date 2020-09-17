أهالي الدّرباسيّة يدعون الأطراف السّياسيّة للإسراع في تحقيق الوحدة الكرديّة

في الوقت الذي تجرى فيه مباحثات بين الأحزاب السياسية الكردية من أجل وحدة الصف الكردي بناءً على المبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، والتي تهدف إلى تكاتف كافة الأطراف السياسية الكردية لمواجهة العدوان والإبادة، تتصاعد مناشدات مواطني شمال وشرق سوريا بضرورة الإسراع بتحقيق وحدة الصف لتجنب المنطقة حروب جديدة.

المواطنة نورا محمد من ناحية الدرباسية، شدّدت على ضرورة الإسراع في توحيد الصف الكردي في هذه المرحلة الحرجة، وقالت: "على الأحزاب السياسية الابتعاد عن مصالحها، والإسراع في لم شمل البيت الكردي وإلّا سوف يكون مصيرنا الهلاك".

وأشارت نورا محمد، إلى أنّ الأطراف التي تتعامل مع الدول التي تشنّ الهجمات بشكلٍ مستمرّ على المناطق الكردية هم أيضاً متّهمون بالهجوم على أهلهم وأرضهم.

ودعت نورا محمد، كافّة الأطراف بأن تتحمّل مسؤولياتها أمام قضيتها، وأردفت بالقول: "حتّى لا نخسر المزيد من أراضينا ومدننا يجب علينا توحيد صفوفنا في أسرع وقت ممكن".

ووصفت المواطنة نسرين علي, المفاوضات التي تجري بـ "الخطوة الإيجابية" وقالت: "نأمل أن تكون خطوة جادة نحو توحيد الصف الكردي".

وطالبت نسرين علي، الأحزاب السياسية الإسراع بتحقيق وحدة الصف كي لا تعاد تجربة مناطق عفرين وسري كانيه وكري سبي، وتابعت قائلةً: "يجب الإسراع في المفاوضات والمباحثات التي تجرى الآن بين الأحزاب السياسية من أجل توحيد الصف الكردي، لأننا قدّمنا الكثير من الشهداء في سبيل هذا الوطن".

وأوضحت نسرين علي، أن كل ما جرى في المناطق المحتلة من تجاوزات بحق مزار الشهداء والنساء والأطفال كان بسبب تشتّت البيت الكردي، وأضافت: "إلى متى سيعيش الشعب الكردي تحت الظلم والاضطهاد والإبادة؟".

وبدوره طالب المواطن محمد أحمد، الأحزاب بالابتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية لحل القضية الكردية، وضمان عودة كافة المكوّنات المهجّرة إلى مناطقها المحتلّة.

(هـ ن)

ANHA