أهالي الباغوز يؤكدون أن مَن هزم داعش في آخر معاقله سيهزم تركيا ومرتزقتها

التظاهرة التي نظمها الأهالي في بلدة الباغوز، شارك فيها العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والمجالس المحلية وشيوخ ووجهاء العشائر، وانطلقت من أمام بلدية الباغوز باتجاه الطريق العام.

وخلال التظاهرة رفع الأهالي الشعارات التي تندد بالجرائم التركية بحق المدنيين في شمال وشرق سورية وتطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وبعدها وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليؤكد الرئيس المشترك لمجلس الشعب في هجين، صلاح السلمان، خلال بيان ألقاه باسم مجالس الريف الشرقي "أن الذي حرر الباغوز، آخر معاقل داعش في سورية، قادر على تحرير كل سورية من تركيا ومرتزقتها".

ودعا بيان مجالس الريف الشرقي المجتمع الدولي إلى الوقوف على مسؤولياته تجاه شعوب المنطقة وحمايتهم من بربرية جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

بدوره، أدان بيان للجنة الشباب والرياضة في ريف دير الزور الشرقي، قرأه الإداري فيها صالح خليف الملالي، التهديدات التركية المستمرة باحتلال المزيد من الأراضي السورية، مؤكداً أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته سيتكبدون خسائر كبيرة في حال تقدّم.

وأضاف البيان: "على الرغم من كل الاتفاقات العالمية المبرمة مع تركيا من أجل إيقاف هجماتها على شمال وشرق سورية، إلا أنها ما زالت تخترق وتنتهك الاتفاقات، حيث تؤدي هذه الهجمات الى وقوع ضحايا من المدنيين العزل والاطفال والنساء، بالإضافة إلى أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة".

وتطرق البيان للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، الذي وصفه بمحاولة فاشلة لكسر إرادة الشعوب والضغط عليها للتنازل عن مكتسباتها.

وشدد البيان على وقوف شعوب شمال وشرق سوريا، وعلى رأسها الشبيبة الثورية، ضد أي عدوان يستهدف أمن واستقرار المنطقة.

كما وجّه البيان نداء "إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الأممية وحقوق الإنسان بتأدية دورها بكل شفافية وتضع حداً لانتهاكات تركيا بحق الشعب السوري والأراضي السورية وفك العزلة على القائد عبد الله أوجلان وإلزام تركيا بالاتفاقات المبرمة".

(ف ع/مـ)

ANHA