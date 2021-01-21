أهالي عفرين: نؤكد على تمسكنا بخيار المقاومة والنضال من أجل تحرير عفرين

ونظمت الفعالية في مركز المنتدى بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحلب وتضمنت إشعال شموع وإلقاء عدة قصائد عبرت عن تمسك الشعب بخيار المقاومة والنضال لتحرير عفرين وعودة أصحاب الأرض الأصليين الى أرضهم، كما أشارت الى جرائم الاحتلال التركي وممارساتها بحق الشعب العفريني الذي لايزال يقبع تحت الاحتلال.

كما شددت الرئيسة المشتركة في منتدى حلب الثقافي ليلى خالد" بأن اليوم الذي شنت فيه دولة الاحتلال التركي عدوانه على عفرين مستخدماً فيه شتى أسلحته وطائراته من المستحيل نسيانه".

مشيرة الى أن عفرين كانت قبل الاحتلال تحتضن آلاف الأسر النازحة من مناطق الصراع في شتى المناطق السورية وعادت تركيا وهجرتهم مرة أخرى.

كما أكدت ليلى أنه وبالرغم من مرور 3 سنوات على احتلال عفرين وتهجير سكانها الأصليين وأصبحوا لاجئين في مخيمات الشهباء، لايزالون صامدين ومقاومين وأثبتوا للعالم أجمع معنى الصمود، وسيعودون الى ديارهم بفضل مقاومتهم ومقاومة أبنائهم الذين على جبهات القتال في عفرين ويكبدون تركيا ومرتزقتها خسائر كبيرة يوماً بعد يوم.

(م)

ANHA