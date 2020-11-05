أهالي عفرين: نرفض مواقف الحزب الديمقراطي الداعمة للأعداء

في الوقت الذي يسعى فيه الشعب الكردي الى توحيد صفوفه وبدء مرحلة جديدة لمجابهة الاحتلال، يعود الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى سياساته السابقة في التعامل مع أعداء الشعب الكردي، عبر تسهيل تحركات جيش الاحتلال التركي في جنوب كردستان واستهداف قوات الدفاع الشعبي.

مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني أثارت استياء الرأي العام الكردي في جميع أجزاء كردستان، وفي السياق عبّر أهالي عفرين القاطنون في الشهباء عن رفضهم لهذه السياسيات، كما دعوا الحزب إلى العمل من أجل مصلحة الشعب الكردي.

أسعد منّان الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي فرع عفرين قال في هذا السياق: " في عام 1982 شن الاحتلال التركي عدوانًا على جبال جنوب كردستان وعلى قوات الدفاع الشعبي الكردي، والمؤسف في الأمر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ساند هذا العدوان، ولم يتوقف الحزب عند هذا، بل ساند في التسعينات الهجمة التركية الكبيرة ضد قوات الكريلا، وكذلك الأمر عام 1995، واليوم نرى أنه يساند الاحتلال التركي في الهجوم على حفتانين".

منّان رأي أن الخلافات يجب ألا تكون سببًا في الاقتتال بين الأطراف الكردية، مؤكدًا أن ما يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني "من مساندة العدو التركي، يستهدف القضاء على أبناء الشعب الكردي".

وأعرب منّان عن رفضهم لمواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني.

أما خديجة إيبو فتحدثت عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي: "على مدى قرون والاحتلال التركي يستهدف الشعب الكردي في كل مكان، مستخدمًا سلاح القتل وتدمير المنازل والتهجير القسري، وخير مثال على ذلك ما فعل في عفرين وكري سبي وسري كانيه، والأمر المؤسف هنا هو أن الاحتلال التركي يستند في هذه الجرائم اللاإنسانية على الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وتحدثت خديجة إيبو عن "الخيانة" التي ارتكبها الحزب في شنكال، وكيف فرّ من مرتزقة داعش وترك أهالي شنكال الإيزيديين يواجهون الإرهاب، وكيف حاربت قوات الدفاع الشعبي جنبًا الى جنب مع وحدات حماية الشعب والمرأة ضد داعش حتى تحرير المنطقة.

ودعت خديجة إيبو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التخلي عن سياساته والوقوف إلى جانب الشعب الكردي.

من جانبه، أكد محمد وليد العضو في اتحاد مثقفي عفرين أن سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الشعب الكردي ستؤثر سلبًا في الخرائط التي سترسم في الشرق الأوسط، ودعا الحزب إلى التوقف عن مساندة الاحتلال التركي في هجومه على أبناء الشعب الكردي في جبال كردستان.

(ك)