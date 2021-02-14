أهالي عفرين: هدف هجمات الاحتلال التركي المتكررة إخلاء المنطقة

وتصاعدت وتيرة هجمات الاحتلال التركي على مناطق مقاطعة الشهباء التي تأوي أكثر من 300 ألف مُهجّر، حيث ارتكب فيها الاحتلال جرائم ومجازر بحق العشرات من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وفي هذا السياق، رصدت مراسلتنا آراء أهالي عفرين حول الهجمات التي تستهدف المدنيين، إذ قال عضو اتحاد المحامين لإقليم عفرين، لازكين كور، إن "هجمات الاحتلال التركي على مناطق الشهباء، امتداد لاحتلاله مناطق شمال وشرق سوريا بدءًا من عفرين وصولًا إلى سري كانيه وتل أبيض، وقبلها الباب، وجرابلس، وإعزاز وإدلب".

وتابع كور حديثه قائلًا: "إنها (الهجمات) تهدف إلى توسيع الأطماع العثمانية، استنادًا إلى الميثاق الملي الذي يسعى الاحتلال التركي إلى تحقيقه".

وأضاف: "بعد نزوح أكثر من 300 ألف نازح من مقاطعة عفرين إلى مقاطعة الشهباء، لم توقف دولة الاحتلال التركي من هجماتها على ناحية تل رفعت وقرى الشهباء، وهي بذلك تهدف إلى ملاحقة النازحين وإبعادهم عن منطقة عفرين".

'قذائفه تقتل النساء والأطفال'

ومن جهتها، قالت عضوة مجلس مقاطعة عفرين، كلستان جعفو: "الهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي مستمرة على مناطق الشهباء، فهي تهاجم قرى ناحية شيراوا وناحية تل رفعت وكافة المناطق الحدودية، بهدف إخلاء المنطقة من السكان وكسر إرادة الشعب".

وأشارت كلستان إلى أن هجمات الاحتلال التركي تستهدف النساء والأطفال على وجه الخصوص، واستنكرت هذه الهجمات، مبينة أن قذائفه "تقتل النساء والأطفال".

وأكدت كلستان في حديثها أنه "لا أحد يستطيع كسر إرادتنا، فبالعزيمة وفكر القائد عبد الله أوجلان سنتغلب على كل مخططات الفاشية".

'أينما شرب حصاننا الماء فتلك أرضنا'

أما الإداري في اتحاد المثقفين لمقاطعة عفرين، عصمت حسن، فلفت إلى أن الاحتلال التركي يتبع مخطط "أينما شرب حصاننا الماء فتلك أرضنا".

مؤكدًا أن الهجمات على عفرين واحتلالها، واستمرار تهديد الشهباء، هدفها ليس فقط الاحتلال إنما محو الكرد وامتلاك الشرق الأوسط برمته".

(س ر)

ANHA