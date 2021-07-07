أهالي عفرين: بتصريحاتهم يحاولون إخفاء الجرائم وشرعنة الاحتلال

كان نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري وممثل المجلس الوطني الكردي عبد الحكيم بشار قد قال في تصريح أدلى به يوم الأربعاء الماضي أنه لا توجد انتهاكات وجرائم ترتكب في عفرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وحاول التغطية على جرائمهم بتصريحه.

وبهذا الخصوص، استطلعت وكالتنا آراء أهالي عفرين المهجرين المتواجدين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

وقال المواطن محمد حبيب من أهالي ناحية بلبله بمقاطعة عفرين المحتلة، بأن تصريح المجلس الوطني الكردي لا يخدم مصلحة الشعب الكردي، وأضاف: "كل يوم ترتكب جريمة بحق مواطني عفرين من قبل مرتزقة تركيا من قتل وتعذيب وخطف، فبأي حق يدلي المجلس الوطني الكردي بهكذا تصريحات ويدعي أنه لا توجد جرائم وانتهاكات داخل المدينة".

"انتهاكات مستمرة في عفرين"

وبيّن حبيب أن "مرتزقة الاحتلال التركي قاموا بنهب منزلي في القرية وقطعوا أشجار الزيتون ودمروا المئات من المنازل في قريتنا، واعتقلوا أبناء قريتي وحتى الآن مصيرهم مجهول، وتستمر الانتهاكات حتى هذا اليوم".

ووصف محمد حبيب تصريح المجلس الوطني الكردي الذي ينفي حدوث أي جرائم وانتهاكات بحق أهالي عفرين بـ "الكذب"، وأن هذا التصريح أدلي بأوامر من تركيا لإخفاء تلك الجرائم والانتهاكات في عفرين، مؤكداً أن تلك الجرائم والانتهاكات لا يمكن إخفاؤها.

"المجلس الوطني الكردي يشرعن احتلال عفرين"

أما المواطن أحمد قادر من أهالي مدينة عفرين المحتلة فأشار إلى أنهم خرجوا من مدينتهم قسراً نتيجة هجمات وممارسات الاحتلال التركي بحقهم، وأن المحتل التركي ومرتزقته نهبوا ممتلكاتهم وخيرات المنطقة وسرقوا زيت الزيتون ونقلوه إلى الأراضي التركية ودول أوروبية عن طريق الاستخبارات التركية.

وعن التغيير الديمغرافي قال قادر: "تركيا توطن أهالي المرتزقة من إدلب والغوطة ومناطق أخرى بدلاً من أهالي عفرين الأصليين، وغيروا أسماء القرى والأماكن والشوارع في المدينة، فتصريح عبد الحكيم بشار محاولة لشرعنة احتلال عفرين ويدعم سياسة الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي".

"تغطية على الجرائم التركية"

واستنكر المواطن صلاح أحمد من أهالي ناحية راجو تصريح ممثل المجلس الوطني الكردي عبد الحكيم بشار ووصفه بأنه "لاأخلاقي بحق أهالي عفرين المجهرين"، مضيفاً: "الهدف من هذا التصريح حماية الاحتلال والتغطية على جرائم مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين".

ويقول أحمد: "مازال هناك المئات من نساء عفرين في سجون المرتزقة في عفرين وإعزاز ومارع ومصيرهن مجهول وكل يوم توجد جرائم بحق أبناء المنطقة، فالمجلس الوطني الكردي لم يستطع أن يغير الواقع الذي يعيشه الأهالي في المدينة لذا يسعى للتغطية على تلك الجرائم لأنه شريك فيها".

(ل)

ANHA