أهالي عفرين: بروح نوروز سيتمّ تحرير عفرين

تحت شعار "بروح مقاومة نوروز سندحر الاحتلال" احتفل عشرات الآلاف من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء بعيد نوروز في قرية علوشة بناحية أحداث بمقاطعة الشهباء.

وعلى هامش الاحتفال، التقت وكالتنا بعدد من المواطنين الذين تحدثوا عن هذا اليوم، وفي هذا السياق قالت المهجرة مزكين حسن: "تحت شعار "بروح مقاومة نوروز سندحر الاحتلال" أبارك نوروز 2021 على الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، وخاصة على القائد عبد الله أوجلان، كما أبارك هذا العيد على أهالينا في عفرين المضطهدين من قبل الاحتلال التركي".

وأضافت مزكين: "بروح مقاومة النساء العفرينيات سنحرر أرضنا عفرين من يد المحتل التركي، ونحرر قائدنا القائد عبد الله أوجلان من سجون الفاشية".

أما عضو هيئة الثقافة والفن محمد بلال فقال: "منذ ثلاث سنوات ونحن مهجرون إلى مقاطعة الشهباء، ومقاومتنا مستمرة (مقاومة العصر) لأجل عفرين، وبروح نوروز هذ العام سنحرر عفرين من أيدي المحتلين ولن نرضى بأن تكون أرضنا تحت الاحتلال".

وأكد بلال أنّ الانتصار سيكون من حليف الشعب الكردي وقال: "نتمنّى العودة إلى ديارنا بعفرين وأن ننتصر على أعداء الإنسانية".

ومن جهتها قالت المواطنة غالية العيسى من المكون العربي: "نتفاءل ونفتخر بحضورنا احتفال نوروز، لأن هذا العيد ليس للكرد فقط بل عيد لجميع المكونات، هذا ليس العيد الأول لنا بل شاركنا سابقاً بهذا العيد مع المكونات الأخرى".

وتابعت غالية حديثها: "فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان حمى حق المرأة ومشاركتها في كافة الأعياد وكافة المناسبات الأخرى، ورغم كافة الصعوبات التي نعيشها في مقاطعة الشهباء إلا أننا صامدون لأجل تحرير كافة أجزاء سوريا ولأجل القائد عبد الله أوجلان".

أما المهجرة زلوخ محمد فتمنت خلال حديثها أن يكون النوروز القادم في عفرين الحبيبة قائلةً: "نحن بكل عام نحتفل بنوروز ونتمنّى العودة إلى عفرين وإحياء النوروز على أرضها".

(ح)

ANHA