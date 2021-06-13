أهالي عفرين: ارتباطنا بالكريلا وثيق ولا أحد يستطيع قطعه

تنديداً بخيانة حكومة إقليم كردستان ومساندتها لهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، نظّم مجلس مقاطعة عفرين اليوم، بناحية فافين بمقاطعة الشهباء، مظاهرة حاشدة، عبّر الأهالي من خلالها عن رفضهم للخيانة والاحتلال.

وخلال المظاهرة، رصدت وكالتنا آراء بعض الأهالي المشاركين في المظاهرة، حيث قالت المواطنة سلوى شيخو: "طالما الكريلا تتعرّض للهجمات على يد الاحتلال التركي الفاشي سنخرج إلى الساحات، وسنشارك في التظاهرات دعماً ومساندة لقواتنا التي تقاوم بكل كرامة أمام تلك الهجمات، وبتلك المقاومة سينتصر الكريلا، وستكون هزيمة تركيا على يدهم كما فعلوا في حفتانين".

وأضافت سلوى: "نحن والكريلا بيننا ارتباط وثيق جدّاً؛ لأنّهم هم أصحاب الحقّ والشرف وحماة كافة الشعوب في أجزاء كردستان، لذا سنظلّ منتفضين حتّى آخر رمق".

ومن جهته قال المواطن عدنان محمد: "اليوم الأهالي المقاومون في مقاطعة الشهباء خرجوا في مسيرة الكرامة ضدّ الخيانة والاحتلال، فخيانة عائلة البرزاني معروفة عبر مرّ التاريخ للشعب الكردي، وأكبر دليل أنّ احتلال تركيا لمدينة عفرين كان على يدهم، الهجمات على جبال الحرية على يدهم حتّى شنكال هم السبب في احتلالها".

وأضاف المحمد: "كافّة المجازر التي تعرّض لها الكرد عبر الزمان كانت بيد عائلة البرزاني الخونة، الذين يعملون الآن على مساندة تركيا في شنّ هجماتها على زاب وآفاشين وماتينا، فخرجنا اليوم في هذه المظاهرة لإيصال رسالة لحكومة الإقليم مفادها؛ الوقوف في وجه الاحتلال والابتعاد عن خطّ الخيانة".

وبدورها أكّدت المواطنة نعيمة حسن من أهالي مقاطعة الشهباء على السير على درب النضال أمام كل هجمات الاحتلال، والانتفاض أمام كل الخيانات التي تبديها عائلة البرزاني قائلةً: "سنظلّ سائرات على درب شهدائنا حتّى تحقيق النّصر، فنحن كشعب كرديّ موجود على هذه الأرض، ولن يستطيع أحد أن يزعزع وجودنا".

(إ)

ANHA