أهالي عفرين: الجرائم التركية لن تثني من عزيمتنا ومتمسكون بخيار المقاومة حتى التحرير

أشار أهالي عفرين القاطنون في مدينة حلب إلى أن الدولة التركية ارتكبت أبشع أنواع الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، ولا تزال تلك الجرائم مستمرة سواء بحق أهالي عفرين الذين لا يزالون يقبعون تحت الاحتلال، أو بحق الأهالي الآمنين في الشهباء الذين يطالهم قصف الاحتلال التركي، وخاصة في تل رفعت التي يجدد الاحتلال التركي مجازره بحق أهلها بين فترة وأخرى.

وأكدوا أن تلك الجرائم لم ولن تثنيهم عن المطالبة بحقهم، وأنهم متمسكون بخيار المقاومة والنضال حتى تحرير أرضهم وعودة حقوقهم المغتصبة، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالقيام بمسؤولياتهم تجاه شعب عفرين.

'جرائم لم يسبق لها مثيل'

المواطن علي علي من أهالي عفرين، والذي اضطر كغالبية أهالي عفرين إلى الخروج منها هربًا من جرائم الدولة التركية في عفرين قال: "الأحداث التي جرت في عفرين، من هجمات وحتى بعد احتلالها، لم ير العالم لها مثيلًا، فالدولة التركية تاريخها حافل بالجرائم والإبادات بحق المكونات والأقليات".

وأكمل: "جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرون بجرائمهم بحق أهالي عفرين القابعين تحت الاحتلال، من أعمال خطف واغتصاب وابتزاز وسرقة المال العام والخاص وتغيير ديمغرافية المنطقة، في مساعٍ لطمس هوية عفرين وضمان ديمومة احتلالها كما قامت به من قبل في لواء اسكندرون ".

واختتم علي حديثه بالقول "هذه الجرائم ترتكب أمام أنظار العالم أجمع والكل يشاهد همجية أردوغان ومرتزقته دون أي موقف يحمي شعوب المنطقة".

أما المواطنة خاتون حنان، فتحدثت عن أيام لن ينساها أهالي عفرين مدى الحياة، وهي الأيام التي بدأت فيها تركيا عمليتها الإرهابية وهجومها البربري على عفرين، الذي سبّب هجرة الآلاف من سكانها ممن نجوا بأرواحهم، في حين استشهد المئات منهم وغالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأكدت خاتون في حديثها أن مخاوف تركيا الكبيرة من وحدة شعوب المنطقة ومشروع الأمة الديمقراطية الذي يطبق فيها، هو ما حذاها لاحتلال عفرين وغيرها من المناطق الأخرى في شمال وشرق سوريا، تحت حجج وذرائع واهية لا تمت إلى الواقع بصلة ولا تزال تستعمل أسلوب الحرب الخاصة وسياسة فرّق تسُد في المناطق الأخرى.

'السير على خط المقاومة وخطا الشهداء'

وبدورها سلطت المواطنة سهام إبراهيم الضوء أيضًا على سياسة تركيا التي تتبعها في مناطق الشهباء وحلب، وبث الإشاعات لإثارة الرعب والتفرقة في صفوف المدنيين، وتستمر بقصف القرى والمدن الآمنة بين الحين والآخر"، مؤكدة أن شعوب المنطقة مهما مارست تركيا من ألاعيب وخدع ومهما ارتكبت من جرائم بحقها، فإنها لن تثني من عزيمتها شيئًا، وسائرة على خط المقاومة وخطا الشهداء.

(م)

ANHA