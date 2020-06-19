أهالي عفرين: الاحتلال التركي يستهدف مصدر رزقنا

ويعمد الاحتلال التركي ومرتزقته إلى استهداف المدنيين في قرى ونواحي مقاطعة الشهباء وقرى ناحية شيراوا بشكل شبه يومي، لارتكاب المزيد من المجازر بحقهم وتهجيرهم مرة أخرى.

قذائف الاحتلال التركي تطال المحاصيل الزراعية والمراكز التعليمية بشكل خاص لتدمير المنشئات الحيوية في المنطقة كما فعل في عفرين سابقاً.

وتعرضت اليوم قرى منغ وبينة محيط ناحية تل رفعت ودير جمال، صوغانكة، اقيبة في نواحي شرا وشيروا وتل رفعت للقصف بأكثر من 40 قذيفة من قبل الاحتلال التركي. مما أدى لاحتراق مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير.

وسارع الأهالي في القرى المذكورة لإخماد النيران فيما عمد الاحتلال التركي إلى استهداف المدنيين ومنعهم لإخماد الحراق الملتهم بالمحاصيل الزراعية.

الإداري في مجلس ناحية شيراوا وحيد حميدو، قال إن الاحتلال التركي قصف منذ صباح اليوم بأكثر من 40 قذيفة قرى ناحية شيراوا وشرا والشهباء مما أدى لاحتراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المنطقة.

ونوه حميدو إلى أن الاحتلال التركي يسعى عبر استهدافه الأراضي الزراعية إلى حرمان الأهالي من محاصيلهم الزراعية من القمح والشعير والتي تعد مصدر رزق لأهالي المنطقة.

ولفت حميدو إن الأهالي متخوفون جراء القصف الذي يطال مصد رزقهم ولا يستطيعون الاقتراب منها لإخماد الحرائق.

أما المواطن محمد غوباري فقال : "استيقظنا صباح اليوم على أصوات قذائف الاحتلال التركي التي طالت قرانا والأراضي الزراعية".

ونوه غوباري إلى أن الأهالي توجهوا لإخماد الحرائق إلا الاحتلال التركي عاود قصف المنطقة.

وأكد غوباري أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يعمدون إلى "إضرام النيران بمحاصيلنا لكي لا نستفيد منها وهذا ليست المرة الأولى التي يستهدف الاحتلال التركي قرى ناحية شيراوا".

وفي ناحية تل رفعت استنكر عدد من الطلبة المهجرين جرائم الاحتلال التركي بحق المدنيين مطالبين المجتمع الدولي لتدخل ووضع حد للاحتلال التركي ومرتزقته.

الطالبة زيلان حبو اشارت إلى أن "الاحتلال التركي يستهدفنا بشكل شبه يومي لمنعنا من الاستمرار في تعليمنا بلغتنا الأم وذلك يؤثر على تعليمنا".

وأكدت زيلان بأن الاحتلال يستهدف الطلبة والأطفال بشكل خاص ويرتكب المجازر بحقهم وتدمير منازل المدنيين لتهجيرهم مرة أخرى كما فعل سابقاً.

وأكدت زيلان حبو بأن أهالي عفرين المهجرين لن يرضخوا للاحتلال التركي وإن مقاومتهم مستمر بوجه العدوان التركي حتى إخراج الاحتلال من الأراضي السورية.

ومن جانبه استنكر الطالب أحمد محمد انتهاكات الاحتلال التركي بحق الأهالي المهجرين في ناحية تل رفعت، ولفت إن الاحتلال التركي يريد النيل من إرادة شعوب المنطقة وخلق فتنة بين جميع المكونات في سوريا.

وطالبا الطالب أحمد محمد المنظمات الدولية والحقوقية بوقف جرائم الاحتلال التركي بحق المدنيين في مقاطعة الشهباء وقرى ناحية شيراوا.

(ك)

ANHA