أهالي عفرين يؤكدون على الاستمرار في مقاومتهم حتى تحرير عفرين

تحت شعار "بالإدارة والفكر الحر سنجعل عام 2021 عام الانتصارات وتحرير عفرين" نظم مجلس مقاطعة عفرين تظاهرة شارك فيها المئات من أهالي مخيم المقاومة ( برخدان ) وأهالي ناحيتي فافين والأحداث بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين من قبل تركيا ومرتزقتها الذي يصادف الـ 20 من شهر كانون الثاني الجاري .

وتجمع المتظاهرين على الطريق الواصل بين ناحية فافين ومخيم برخدان بمقاطعة الشهباء، رافعين صور شهداء مقاومة العصر وصور القائد عبد الله أوجلان ولافتات كتبت عليها" كفاكم احتلالاً لأرضيناً "،" عفرين في قلوبنا"،" بروح شهداؤنا سنتنصر وسنحمي المرأة والحياة"،" عفرين ستبقى لنا وليست للمرتزقة"،" لا للإبادة ولا لتغيير الديمغرافي "،" لا للصمت الدولي "،"بالمقاومة والكفاح سنعود الى عفرين"،" بالإدارة والفكر الحر سنجعل عام 2021 عام الانتصارات وتحرير عفرين" ومددين الشعارات التي تحيي مقاومة العصر في عفرين وتستنكر استمرار الاحتلال التركي لها.

ومع وصول المتظاهرين الى ساحة مخيم المقاومة (برخدان) الواقعة شمالي المخيم، وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين هيفين علوش كلمة استنكرت فيها استمرار الاحتلال التركي لعفرين الذي دخل عامه الثالث وارتكب خلال العدوان عشرات المجازر بحق نساء عفرين وأطفالها والذي ترك بعدها بصمة على صدر كل عفريني، بصمة منتقم ومتلهف لتحرير عفرين من يد المحتل التركي ومرتزقته ".

وتابعت هيفين علوش " ان المقاومة التاريخية التي أبداها أهالي عفرين ضد المحتل التركي ومرتزقته خلال 58 يوماً كتبت ومازالت تكتب الى اليوم بأحرف من ذهب بكتاب التاريخ وعلمت الشعوب التي تتعرض للصهر والإبادة ان المقاومة هي الحياة الكريمة ".

وأكدت هيفين علوش في ختام كلمتها على استمرار أهالي عفرين بمقاومتهم متحدين الظروف الصعبة والحصار المفروض عليهم.

من جانبها شددت الإدارية في مؤتمر ستار زينب خليل على ضرورة رفعة وتيرة النضال في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأهالي مؤكدة ان مخططات القوى الرأسمالية والتي استهدفت قائد عبد الله اوجلان في التسعينيات واحتلالها لعفرين في 2018 وجميع مخططاتهم ستنتهي بفشل ذريع بفضل مقاومة أهالي شمال وشرق سوريا.

كما أشار العضو في مجلس مخيم سردم شورش عيسى في كلمة له" أن انتهاكات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرة على الأهالي حيث يهدفون عبر هذه الانتهاكات الى محو وجود أهالي عفرين لتسهيل تغيير ديمغرافية المنطقة وتتريكها كما فعلت في لواء اسكندرون".

وأكد شورش عيسى خلال كلمته " ناكد للمحتل التركي ومرتزقته وجميع العالم اننا اهالي عفرين مستمرين في مقاومتنا حتى تحرير آخر شبر من تراب عفرين الطاهرة من يد الاحتلال ومرتزقته".

(م)

ANHA