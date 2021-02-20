أهالي عفرين يتضامنون مع تظاهرات الجالية الكرديّة في أوروبّا

التظاهرة نظمّها مجلس مقاطعة عفرين تحت شعار" وبروح آفيستا خابور وأيلان دارا سننتصر بالتأكيد" حيث تجمّع الآلاف من أهالي عفرين على الطريق الواصل بين قرية تل قراح ومخيم سردم رافعين صور شهداء مقاومة العصر والأطفال الذين استشهدوا جراء القصف التركي على تل رفعت، إلى جانب عدد من اللافتات التي ذكرت بهزيمة تركيا الساحقة في "غاري" قبل أيام والتي أكدت استمرار المقاومة حتى تحرير عفرين.

وانطلقت التظاهرة بترديد الأهالي شعارات تحيي مقاومتي غاري والعصر والفعاليات التي أطلقتها الجالية الكردية في أوروبا المطالبة بمحاسبة تركيا ومرتزقتها على جرائمهم في عفرين.

ومع وصول الأهالي المتظاهرين إلى مخيم سردم التابع لناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء، وقف الأهالي دقيقة صمت، تلاها كلمة ألقاها نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين محمد عبدو كلمة قال فيها: "نرسل سلاماً ثورياً إلى الجالية الكردية في أوروبا الذين يقفون في وجه الظلم والاستبداد الذي تتعرّض له عفرين، عبر رفع وتيرة نضالهم خلال فعالياتهم".

وتابع محمد عبدو في كلمته "إن أهالي عفرين المقاومين في المخيمات والبيوت شبه المدمرة والذين يتحدون القصف الهمجي المستمر والحصار الخانق، أثبتوا للعالم أجمع أنه لا أحد يستطيع كسر إرادة الشعب المطالب بحقوقه وحريته".

ودعا محمد في كلمته " ونتيجة المقاومة المهيبة التي يقودها أهالي عفرين ندعو عموم الشعب الكردي في جميع بقاع العالم لرفع وتيرة النضال لأنّ الوقت وقت الحرية ووقت الشعوب التي تعرضت للاضطهاد على مر الأزمان لتحرير عفرين وجميع المناطق المحتلة".

بدورها أكدت الإدارية في مؤتمر ستار لإقليم عفرين شيرين حسن بأن مقاومة أهالي عفرين مستمرة رغم الصعوبات التي يواجهونها من قبل أطراف الصراع في سوريا حتى تحرير عفرين وجميع المناطق المحتلة.

وانتهت التظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيي مقاومة العصر.

(م)

ANHA