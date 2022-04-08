أهالي عفرين يستأنفون بناء ساتر حجري على طريق قريتي صوغانكة وآقيبة

بدأ أهالي ناحية شيراوا ومهجرو عفرين في شهر كانون الثاني من العام الجاري، ببناء ساتر حجري، على طول الطريق الرئيس بين قريتي صوغانكة وآقيبة؛ لحجب الرؤية أمام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يتمركزون في قريتي باصلة ودير مشمش المحتلتين، والتي لا تبعد سوى 500 متر.

ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الأهالي بالأسلحة الرشاشة، أثناء مرورهم على طريق قرية آقيبة وقرى ناحية شيراوا الأخرى ومقاطعة الشهباء.

وبمبادرة شعبية وتطبيقاً لمفهوم حرب الشعب الثورية، توجه يوم أمس، الأهالي من جميع المكونات، كباراً وصغاراً مرة أخرى، بعد انقطاع دام قرابة شهر صوب الأراضي الحراجية بالقرب من خطوط التماس مع الاحتلال التركي في ناحية شيراوا؛ لجمع الحجارة وبناء ساتر حجري على طول الطريق.

ويواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ احتلاله مقاطعة عفرين عام 2018، قصف قرى ناحيتي شرا وشيراوا ومقاطعة الشهباء بشكل شبه يومي، بهدف تهجير السكان الأصليين واستكمال مشروع التغيير الديمغرافي في المنطقة.

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ANHA