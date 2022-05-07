أهالي عفرين يشيعون جثمان المقاتل فدكار

وتجمع الآلاف من أهالي إقليم عفرين أمام مشفى أفرين لاستلام جثمان المقاتل في قوات تحرير عفرين فدكار الاسم الحقيقي علي بشير والذي استشهد خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

وبعد استلام جثمان الشهيد توجه المشيعون إلى مزار شهداء مقاومة العصر، حيث بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت ومن ثم أعلن مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين سجل الشهيد فداكار حلب، الاسم الحقيقي سعيد بشير والذي استشهد خلال المرحلة الأولى من مقاومة العصر في مقاطعة عفرين.

وألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين خديجة ايبو كلمة توجهت فيها بالعزاء لذوي الشهيدين وجميع شهداء الثورة.

وتابعت خديجة ايبو حديثها بالقول: "اليوم يستمر الاحتلال التركي في سياسته الاحتلالية، فبعد فشله في آفاشين قبل عام، عاد مرة أخرى في الـ17 من نيسان إلى استهداف مناطق الدفاع المشروع بهدف فرض سيطرته والاستمرار في سياسته الاحتلالية الهادفة إلى احتلال كافة المناطق الكردية".

وأكدت خديجة ايبو في ختام حديثها بأن تلك المؤامرات والمخططات الهادفة إلى إنهاء وجود الشعب الكردي وقوات الكريلا ستبوء بالفشل وذلك بروح المقاومة والنضال" بفضل تضحيات شهدائنا وتمسكنا بخيار المقاومة والنضال لن نسمح لتركيا وأعوانها بأن يصلوا إلى مبتغاهم باحتلال المنطقة".

من جانبه استنكر عضو مجلس مقاطعة الشهباء أحمد سلامة تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني" نستنكر وبأشد العبارات تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع جيش الاحتلال التركي في شن هجوم على مناطق الدفاع المشروع وعلى الكريلا ومدهم بمعلومات المواقع".

وأكد سلامة في ختام حديثه، بأنهم كأهالي عفرين ماضون على نهج الشهداء ونهج القائد آبو ولن يسمحوا للاحتلال التركي وأعوانه بتنفيذ أجنداتهم في المنطقة.

من ثم قرأت العضوة في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين روها نوح كوسا وثيقة الشهيد وسلمتها لذويه وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة أهالي عفرين وتمجد تضحيات الشهداء.

وفي ختام المراسم وري جثمان الشهيد فدكار الثرى وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(ك)

ANHA