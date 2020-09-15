أهالي عفرين يشيعون جثمان المناضل محمود مصطفى

وتجمع المئات من أهالي عفرين أمام مشفى آفرين في بلدة فافين لتشييع جثمان الشهيد محمود مصطفى إلى مزار شهداء مجزرتي تل رفعت وآقيبة في بلدة فافين.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين رجب مصطفى الذي أشاد فيها بدور الشهداء في تطوير النضال "إن القضية الكردية اليوم تُناقش في المحافل والمؤتمرات الدولية، وهذا كله بفضل دماء الشهداء الذين سقوا بها أرض الوطن".

ودعا مصطفى إلى تصعيد النضال، "في هذه المرحلة نحن بحاجة إلى زيادة وتيرة النضال لأجل أن نحظى بحريتنا، فالأعداء يتربصون بنا من كل الجهات ونحن يتوجب علينا تصعيد النضال".

من جهته حث عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة عفرين رشيد عفرين الشبيبة على الانضمام إلى الثورة "على الشبيبة أن تلعب دورها وأن تناضل وتنضم للثورة، فنحن في مرحلة مصيرية إن لم نحمِ أنفسنا فلن نصل إلى مبتغانا ولهذا يجب أن نقاوم".

وأضاف قائلاً "إن العدو يهاجم كافة أجزاء كردستان ويحاول بشتى الوسائل إبادتنا ولكننا نرى أن العدو يفشل في ذلك، وهذا يعود إلى إرادتنا الصلبة التي لا تسمح له بالقضاء علينا، فنحن اليوم متمسكون بمبادئنا وفكرنا وعلى هذا الأساس نقاوم وندحر الأعداء".

ومن ثَّم قرأت عضوة لجنة التعليم للمجتمع الديمقراطي في مقاطعة عفرين حكمت حسين وثيقة الشهيد وسلمتها لذويه.

وفي ختام المراسم حُمل نعش المناضل على الأكتاف ووري جثمانه الثرى وسط الشعارات التي تحيي الشهداء.

(كروب/ك)