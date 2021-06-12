أهالي عفرين يشجبون جرائم المحتل التركي

وتحت شعار "بأخوة الشعوب سندحر الاحتلال التركي ونقضي على الإرهاب والفتنة" تجمّع المئات من مُهجّري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء من الكرد والعرب والتركمان في ناحية فافين، للخروج بمظاهرة منددة بهجمات جيش الاحتلال التركي وجرائمه.

ورفع المتظاهرون أعلام اتحاد المرأة الحرة ومجلس مقاطعة الشهباء، بالإضافة إلى صور شهداء مقاومة العصر، ولافتات كتب عليها "الهجوم التركي على مخيم مخمور جريمة حرب"، "الموت لأردوغان عاشت الأمة الديمقراطية"، "سوريا للسوريين"، "لا للاحتلال نعم للمقاومة".

هذا وانطلقت المظاهرة بترديد الهتافات التي تحيّي مقاومة قوات دفاع الشعبي ومقاومة أهالي عفرين والشهباء، وتدين جرائم المحتل التركي والصمت الدولي حيال تلك الجرائم.

ومع وصول المتظاهرين إلى مزار شهداء مجزرة تل رفعت الواقع في ناحية فافين، وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الشهباء، جمعة كالو، كلمة قال فيها: "ندين ونستكر بأشد العبارات جرائم جيش الاحتلال التركي الذي يمارس أبشع أنواع الجرائم بحق أهالي إقليم عفرين، وشن الهجمات تباعًا على مناطق الدفاع المشروع بهدف تصدير مشاكله الداخلية إلى الخارج".

وتابع حديثه قائلًا: "يهدف المحتل التركي إلى النيل من مقاومة أهالي عفرين والشهباء عبر قصفه بشكل شبه يومي على المناطق الآهلة بالأهالي والمدنيين وارتكابه المجازر بحقهم، وكان آخرها استشهاد الطفلة زينب إبراهيم التي لم يتجاوز عمرها الـ 15 ربيعًا".

وعن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، قال كالو إنها ليست سوى لإعادة الاعتبار بين شعبه، بعد الهزيمة التي مُني بها على يد قوات الدفاع المشروع في غاري خلال وحفتانين.

واختتم جمعة كالو حديثه داعيًا الأهالي إلى رفع وتيرة النضال، وتبني مشروع الأمة الديمقراطية لإفشال مخططات دولة الاحتلال التركي، لتنتهي المظاهرة بالهتافات التي تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان.

(س ر)

ANHA