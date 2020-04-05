أهالي عفرين يناشدون منظمات حقوق الإنسان لأخذ التدابير لحماية معتقلي سجن إيمرالي من كورونا

طالب مواطنو إقليم عفرين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالكشف عن التدابير التي أخذوها من أجل ضمان صحة وسلامة القائد عبد الله أوجلان وباقي المعتقلين في سجن إيمرالي من فيروس كورونا(كوفيد-19).

وبهذا الخصوص التقت مراسلة وكالتنا بأهالي إقليم عفرين في المنازل والذين يتبعون القرارات التي أصدرتها الإدارة الذاتية بتاريخ 23 آذار/مارس الجاري، والتي تنص على حظر التجوال للحفاظ على سلامتهم من وباء كورونا.

حيث تحدث المواطن حنيف سيدو قائلاً: "إن انتشار فيروس كورونا حول أنحاء العالم يشكل قلقاً شديداً بخصوص المساجين وبشكل خاص سجن إيمرالي والذي يسجن فيه القائد عبد الله أوجلان".

وتابع سيدو حديثه قائلاً: " إن فيروس كورونا ينتشر في الأماكن الرطبة وغير المعرضة للشمس، ونخشى أن تكون غرف سجن إيمرالي المتواجد وسط جزيرة إيمرالي في البحر عرضة لظهور كورونا وبالتالي تشكل تهديداً على حياة المعتقلين فيها".

وفي ختام حديثه، ناشد سيدو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لأخذ الاحتياطات اللازمة في سجن إيمرالي لحماية القائد عبد الله أوجلان من فيروس كورونا المنتشر في العالم أجمع، وكافة المساجين السياسيين في المعتقلات، وطالب أيضاً برفع العزلة المشددة عن القائد أوجلان والسماح للأطباء بزيارته بشكل دوري والاطلاع على أوضاعه الصحية".

وفي السياق نفسه قال المواطن محمد علي: "نحن الآن في ظل حظر التجوال في مقاطعة الشهباء، ونتقيد بالتعليمات والقرارات التي أصدرتها الإدارة الذاتية، فنحن نسأل (ماذا سيحدث لحال القائد آبو في ظل تفشي وباء كورونا".

وأضاف علي إلى حديثه قائلاً: "ما هي التدابير التي أخذتها منظمات حقوق الإنسان بالنسبة لسجن إيمرالي ؟؟، لا نعرف ما هو وضعه بسبب هذه العزلة، فهناك مؤامرات كثيرة تحاك ضد القائد عبد الله أوجلان، فمرةً قاموا باعتقاله ومن ثم فرضوا عليه العزلة، وبعدها نشب حريق مفتعل في الجزيرة، لذلك نطالب منظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير من أجل حماية المعتقلين في سجن إيمرالي".

ومن جانبها تحدثت المواطنة ليلى عدنان قائلةً: "إن فيروس كورونا تفشى في كافة أرجاء العالم، وفرض حظر التجوال تقريباً في كافة الدول، وهم يأخذون التدابير اللازمة للحد من انتشاره، لذلك نريد من منظمات حقوق الإنسان التدخل وأخذ التدابير في سجن إيمرالي الذي يعتقل فيه القائد عبد الله أوجلان واثنان من المعتقلين".

والجدير بالذكر أن القائد عبد الله أوجلان مسجون منذ 21 سنة في سجن إيمرالي بموجب مؤامرة دولية حيكت ضده بتاريخ 15 شباط/فبراير 1999.

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ANHA