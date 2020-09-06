أهالي عفرين يدعون للوحدة الكردية لدعم مقاومة حفتانين وصد العدوان التركي  

وتتعرّض مناطق حفتانين لهجمات موسّعة من قبل جيش الاحتلال التّركيّ السّاعي لاحتلال تلك المناطق، وفي المقابل تشهد تلك المناطق مقاومة شرسة من قبل قوّات الدفاع الشعبي.

وفي هذا السياق التقت وكالة أنباء هاوار مع عدد من أهالي مقاطعة عفرين لتبيان موقفهم حول ما تتعرّض له أراضي كردستان من هجمات من قبل المحتلّين.

وبهذا الصّدد تحدّث المواطن حسين حبش، وقد استنكر خلال حديثه الهجمات التركية، ونوّه بأنّ تركيا ستوسّع من هجماتها إذا لم يتم إيقافها عند حدّها: "نحن أهالي عفرين ندين ونستنكر هذه الهجمات التي تشنها تركيا على أراضي كردستان، وقد بدأ جيش الاحتلال التركي بتوسيع هجماته على مناطق كردستان، خاصّة بعدما احتلّ مقاطعة عفرين ومناطق في كري سبي وسري كانيه، ولم يكن هناك من يضع حدّاً له".

وأكّد حبش بأنّه ليس هناك سبيل سوى المقاومة للانتصار في تلك الحرب: "اليوم يجدّد المحتل هجماته على مناطق حفتانين، ونحن نؤمن بشعار "المقاومة حياة"، ولهذا لن يكون هناك سبيل للتخلّص من تلك الهجمات سوى بالمقاومة، فقوّات الدفاع الشعبي تقاوم في الجبال، ونحن هنا نقاوم في المخيّمات".

كما دعا حبش الدول العالمية للوقوف في وجه تركيّا، فقال: "بعدما رأت تركيا أنّه ليس هناك أيّ دولة تقف في وجهها زادت من حدة هجماتها، وعلى هذا الأساس يجب أن تتدخّل القوى العالمية وتوقف الهجمات التركية على باشور، فكم من مدنيّ أعزل استشهد نتيجة ذلك، وإن حقّق المحتل أهدافه سيجعلنا جميعاً عبيداً عنده".

من جهتها اعتبرت المواطنة كوثر مصطفى بأنّ ما تفعله حكومة الإقليم يندرج ضمن قائمة الخيانة: "إنّ ما نراه من موقف حكومة إقليم كردستان تجاه هجمات جيش الاحتلال التّركيّ نعتبره خيانة كبيرة بحقّ الشعب الكرديّ، فهذه الهجمات وصمت حكومة الإقليم لن يخدم الوحدة الكردية، بل سيؤدّي إلى التفرّق والضّعف".

ودعت كوثر الشعب الكردي كي يعمل لتحقيق الوحدة، وقالت: "أدعو الشعب الكردي للعمل لتحقيق الوحدة، حتّى نكون قادرين على الوقوف في وجه المحتلّين وصدّ هجماتهم، ففي هذه المرحلة نحن نحتاج وبشدّة إلى الوحدة الكردية؛ لأنّ الوحدة هي التي تجعلنا أقوياء لمواجهة الأعداء".

وأضافت كوثر في نهاية حديثها بأنّ موقف الإقليم يقف أمام آمال ملايين الكرد: "إنّ الحزب الديمقراطي الكردستانيّ يقف أمام آمال الملايين من الشعب الكردي في تحقيق الوحدة بموقفه هذا، وعلى أهالي باشور أن ينتفضوا ضدّ المحتلّ".

(إ)

ANHA