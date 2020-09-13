أهالي عفرين يدعمون حملة KCK

وضمن سلسلة فعاليات التضامن مع الحملة التي أعلنتها منظومة المجتمع الكردستاني، شارك اليوم الآلاف من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء في مسيرة تضامنية، وأعلنوا دعمهم للحملة.

وبدأت المسيرة من على الطريق الواصل بين قريتي بابنس – تل شعير في مقاطعة الشهباء، باتجاه قرية بابنس، رفع خلالها المشاركون صور قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان وصور الشهداء.

كما ورفع الأهالي يافطات كُتب عليها "حان وقت الحرية، كفى للاحتلال.... حان وقت الحرية، سنكسر التجريد وندمّر الفاشية ونحرّر القائد آبو".

وجابت المسيرة شوارع قرية بابنس، ردّدوا خلال ذلك شعارات تحيّي مقاومة الشعب الكردي، وتستنكر هجمات المحتل، وتطالب بإنهاء العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.

وتجمّع الأهالي وسط قرية بابنس، وبعد وقوف الحضور دقيقة صمت، ألقى الإداري في لجنة المالية في الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم عفرين عارف شيخو كلمة، قال فيها: "إنّ الدولة العثمانية إبّان احتلالها للشرق الأوسط لأربعة قرون مارست كافّة أنواع الاستبداد والظلم ضد تلك الشعوب، فارتكبت المجازر ونهبت وسبت".

وأضاف شيخو: "وقد أبقت الدولة العثمانية الشرق الأوسط في حالة تخلّف وجهل، وما تفعله تركيا اليوم في شمال سوريا وفي جميع المناطق التي تحتلّها هي نفس ما فعلته الدولة العثمانية في القرون الماضية".

وأشار شيخو إلى أنّ تركيا تدّعي حمايتها للإسلام، وهذا لكسب تعاطف شعوب الشرق الأوسط: "إنّ الدولة التركية تحاول من خلال استخدام الدين الإسلامي أن تكسب تعاطف شعوب الشرق الأوسط، وهذا ما تنجح فيه حتّى الآن، لأنّ تلك الشعوب لم تعِ بعد ما تطمح إليه تركيا".

ومن جهتها حثّت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين نوروز هاشم خلال كلمتها الشعب على التحرّك لتحقيق الوحدة: "في هذه المرحلة نحن بأشد الحاجة لتحقيق الوحدة الكردية، لأنّ العدو يحاول بشتّى الوسائل احتلال أراضينا، وهذا لن يحدث إذا ما تكاتفنا، ولهذا يجب أن نعمل لتحقيق وحدة كردية شاملة في كافة أجزاء كردستان".

وأضافت نوروز: "إنّ القائد آبو يشدّد على الوحدة الكردية منذ عقود، فهو يعلم مدى أهمية هذه الوحدة، ويجب أن نلعب دورنا في هذه المرحلة التي يحاول فيها العدوّ أن يفشل ثورتنا".

وانتهت المسيرة بترديد الشّعارات التي تحيّي الشهداء.

(كروب/ك)