أهالي عفرين يدعمون حملة الإضراب بالسّجون التّركيّة من أجل القائد أوجلان

وتستمرّ الدّولة التّركيّة المتمثّلة بحكومة حزب العدالة والتّنمية بانتهاكاتها بحقّ الآلاف من السّجناء السّياسيّين ومن بينهم القائد عبد الله أوجلان، والذي تفرض عليه السلطات التركية عزلة مشدّدة، وتمنع عائلته ومحاميه من زيارته واللقاء به.

وأعلن المعتقلون السّياسيون في السّجون التّركيّة بتاريخ 27 تشرين الثاني المنصرم الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سياسة العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وبهذا الصدد تحدّث أهالي عفرين لوكالتنا "هاوار" عن حملة الإضراب، وأكّدوا دعمهم لها.

نسرين حمو من أهالي عفرين وقاطنة حالياً في ناحية إحرص بمقاطعة الشهباء، قالت: "إنّ فكر القائد أوجلان مبنيّ على توحيد جميع الشّعوب وحلّ مشاكلهم، سواء كانوا كرداً أو عرباً أو تركمان أو شركس، لهذا سعت الدّول السّلطويّة والرّأسمالية إلى محو هذا الفكر عبر اعتقال القائد ووضعه في السّجن".

وأكّدت نسرين بأنّهم كأهالي عفرين يدعمون حملة الإضراب التي أعلنها المعتقلون السّياسيّون في سجون السلطات التّركيّة حتّى فكّ العزلة عن القائد.

أمّا المواطن رشيد فاتكو، فقال: "يجب على المنظّمات والاتحادات العالمية التدخّل وفكّ العزلة المفروضة على القائد؛ لأنّ حلّ الأزمات العالقة في سوريّا وتركيّا وعموم الشّرق الأوسط لا يتمّ إلّا بفكره وفلسفته".

وتابع فاتكو: "إنّ الدول الرّأسماليّة والّتي تعيش على قوت ودماء شعوب المنطقة لا تريد حلّ هذه الأزمات العالقة، بل تقوم بخلق أزمات جديدة، وتبعد الحلول عن الساحة، كما تفعل الآن مع القائد عبد الله أوجلان بفرض العزلة المشدّدة عليه ومنع أي أحد من زيارته".

أمّا المواطنة فاطمة مصطفى، دعت جميع المنظّمات الحقوقية والإنسانية للتحرّك وفكّ العزلة المشدّدة عن القائد أوجلان، وأكّدت دعمها لحملة الإضراب عن الطّعام التي أطلقها المعتقلون السّياسيّون في السّجون التّركيّة.

(إ)

ANHA