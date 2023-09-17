أهالي عفرين والشهباء يودّعون الشهيد سيبان عفرين

تجمّع أهالي مقاطعة عفرين والشهباء اليوم، في مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان المقاتل في وحدات حماية الشعب صبحي إبراهيم (سيبان عفرين) الذي استشهد في 14 أيلول الجاري في مدينة حلب، بالإضافة إلى إعلان سجل المقاتلة في قوات الدفاع الشعبي روجدا ماهير التي استشهدت في مناطق الدفاع مديا.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم عزى الإداري في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين والشهباء حسن بركو ذوي الشهيدين سيبان وروجدا وتمنى لهم الصبر والسلوان.

وأثنى على تضحيات الشهداء ودورهم في قيادة ثورة 19 تموز التي أنارت درب الشعب الكردي إلى الحرية بعد ظلم دام لعقود.

كما أشار إلى المقاومة التاريخية التي تقودها قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع مديا ضد الاحتلال التركي ويد العمالة والخيانة المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني، وشجاعتهم في النيل من المخططات الاحتلالية الهادفة إلى القضاء على الشعب الكردي.

وشدد "ماضون على نهج المقاومة حتى تحرير عفرين والعودة إليها".

من جانبها، أشارت إدارية مجلس ناحية الأحداث، نوروز عفرين إلى السياسة الممارسة ضد المنطقة، والمخططات الهادفة إلى إنهاء المقاومة، عبر الحصار ومنع دخول المواد، بالإضافة إلى ممارسة الحرب الخاصة على الأهالي.

وشددت نوروز عفرين على ضرورة عدم الانجرار خلف المخططات القذرة والتمسك بخيار المقاومة ورفع وتيرة النضال ضد تلك المخططات.

وقرأت عضوة لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي روكان أحمد وثيقتي الشهيدين وسلمتهما لذويهما وسط ترديد "تحيا مقاومة العصر"، "تحيا مقاومة الكريلا" "الشهداء خالدون"، ثم وري جثمان الشهيد سيبان عفرين الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ف)

ANHA