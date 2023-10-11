أهالي عفرين والشهباء يستقبلون جثماني شهيدين من قوات مكافحة المخدرات

وتوجه الآلاف من أهالي مقاطعة عفرين والشهباء إلى مدخل ناحية الأحداث الرابط بين مقاطعة الشهباء ومدينة حلب لاستلام جثماني الشهيدين من قوى مكافحة المخدرات جميل مصطفى شيخ نعسان وإسماعيل عبدو حسن.

واستشهد الشهيدان مع 27 شهيداً آخر بعد استهدافهم من قبل الاحتلال التركي بقصف جوي لأكاديمية قوات مكافحة المخدرات في الـ 8 من الشهر الجاري.

وبعد وصول جثماني الشهيدين، انطلق موكب ضم المئات من السيارات باتجاه مشفى آفرين الواقع في ناحية فافين.

ومن المقرر أن يوارى جثمانا الشهيدين الثرى خلال الأيام القليلة القادمة، في مزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية احرص بمقاطعة الشهباء.

(كروب/ك)