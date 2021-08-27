أهالي عفرين والشهباء يشيعون جثمان الشهيد شيار دنيز

وتجمع الأهالي أمام مشفى آفرين في بلدة فافين في مقاطعة الشهباء للمشاركة في تشييع جثمان مقاتل قوات تحرير عفرين شيار دنيز الاسم الحقيقي خليل حسو الذي استشهد بتاريخ ٢٥ آب الجاري.

وانطلق الموكب المؤلف من مئات السيارات من المشفى إلى مزار الشهداء حيث بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت.

تلاها كلمة الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين خديجة إيبو التي توجهت بالعزاء لذوي الشهيد شيار، وأضافت "عندما نذكر كلمة الشهيد تتراءى لنا الحرية والسلام، ولذلك يهاجمنا العدو بكافة السبل لمنع تلك الحرية والعيش الحر، فأم الشهيد تقول يمكنني العيش دون أطفالي ولكن ليس دون حرية، وهذا ما يؤكد مدى إصرارنا وقوة عزيمتنا".

وعاهدت خديجة بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق أهدافهم.

كلمة الإدارة الذاتية في إقليم عفرين القاها الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة محمد ويسي وقال فيها "على تراب الوطن أن يمتزج بدم الشهداء لأن غير ذلك يعني هزيمتنا، ما دام هناك من يفدون بأرواحهم من أجل الوطن فسنحصل مؤكداً على العيش بكرامة".

كما قرات عضوة لجنة التعليم للمجتمع الديمقراطي في مقاطعة عفرين روكان أحمد وثيقة الشهيد وسلمتها لذويه.

بعدها ألقى مراد حسو، والد الشهيد شيار كلمة استذكر فيها نضال الشهيد "لم يتوانى يوماً عن خدمة وطنه، وكان دائماً سباقاً في الريادة".

وفي ختام المراسم وري جثمان الشهيد شيار الثرى وسط شعارات تحيّ الشهداء.

(كروب/ك)

ANHA