أهالي عفرين والشهباء يشاركون في مراسم عزاء الشهيدة رابرين آمد

وتجمع المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء وممثلون عن الأحزاب السياسية وأعضاء المؤسسات والمجالس المدنية في الساحة الرئيسة لمخيم برخدان الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، للمشاركة في مراسم عزاء عضوة مجلس رئاسة مؤتمر الشعب، رابرين آمد، التي استشهدت في 17 حزيران من العام المنصرم، إثر هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا

وبدأت مراسم العزاء التي نظمها مجلس عوائل الشهداء بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة عضوة مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين والشهباء ثريا حبش التي توجهت بداية بالعزاء لعموم الشعب الكردستاني.

كما تطرقت ثريا حبش إلى نضال الشهيدة رابرين آمد ودورها في صد هجمات الاحتلال التركي، وأضافت: "استهدف الاحتلال التركي الشهيدة رابرين، لأنه يعلم بأن الشعب المقاوم في الشهباء وشمال وشرق سوريا يستمد منها القوة ويعتبر الشهيدة رابرين رمزاً للمقاومة والنضال ضد مخططات الاحتلال التركي".

وأكدت ثريا حبش بأنهم كأهالي مقاطعة عفرين والشهباء ماضون على نهج الشهيدة رابرين حتى تحقيق هدفها بتحرير عفرين والعودة إليها.

ومن جانبها استنكرت الإدارية في مجلس مقاطعة عفرين والشهباء برجين عفرين، تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي والتعاون معه في استهدف الشهيدة رابرين آمد التي كانت رمزاً لنضال المرأة في جبال كردستان.

وأكدت بأن كل من كانت لهم يد في استهداف الشهيدة رابرين آمد سيدفعون الثمن "إن مقاومة الرفيقة رابرين آمد بين الأهالي في عموم كردستان لها دور كبير في كسر مخططات الاحتلال التركي، وإننا نعاهد الشهيدة رابرين بأننا سننتقم من الذين كانت لهم يد في المؤامرة التي استهدفتها".

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تحيي تضحيات الشهداء.

(كروب/ك)

ANHA