أهالي عفرين والشهباء يعزون بوفاة الشيخ خرتو حجي إسماعيل

وتوفي الشيخ خرتو حجي إسماعيل المرجع الأعلى للديانة الإيزيدية ورئيس المجلس الروحاني مساء الخميس الأول من شهر تشرين الأول الجاري في إحدى مشافي هولير بباشور كردستان، عن عمر ناهز ٨٧ عامًا.

وأقام اتحاد إيزيديي عفرين مجلس عزاء بوفاة الشيخ خرتو حجي إسماعيل في ناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء.

وتوافد إلى مجلس العزاء ممثلين عن المؤسسات المدنية ومجلس سوريا الديمقراطية وحزب سوريا المستقبل والعديد من الأهالي.

وخلال مجلس العزاء أًلقيت عدد من الكلمات توجهت بالعزاء إلى الإيزيديين بوفاة الشيخ، كما أشادت بمناقب ودور الشيخ خرتو إسماعيل في الدعوة إلى السلام والتعايش المشترك.

(ك)

ANHA