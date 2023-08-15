أهالي عفرين والشهباء عاهدوا على تصعيد النضال بروح 15 آب

بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 39 لعيد الانبعاث 15 آب شارك أهالي عفرين والشهباء في احتفالية بهذه المناسبة في مخيم سردم في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

بعد الوقوف دقيقة صمت استمع المشاركون إلى حديث مسجل للقائد عبدالله أوجلان حول عيد الانبعاث 15 آب.

تلته كلمة باسم حركة المجتمع الديمقراطي، ألقاها دلسوز عفرين، هنأ فيها القائد عبدالله أوجلان، ومقاتلي الكريلا وجميع شعوب العالم بهذه المناسبة، وأضاف: "بفضل قفزة 15 آب سندحر الاحتلال الذي يسعى إلى إبادة الكرد، وسنواصل المقاومة ضد الاحتلال".

كما ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين – الشهباء، فاطمة جمو، كلمة هنأت فيها جميع الشعوب بعيد الانبعاث، وأضافت: "باسم عوائل الشهداء سنواصل المقاومة بروح 15 آب حتى دحر الاحتلال. ليعلم المحتلون بأننا وصلنا إلى هذه المرحلة بفضل فكر وفلسفة القائد آبو وشهداء كردستان".

واستمرت الاحتفالية على أنغام الأغاني العفرينية وسط عقد حلقات الدبكة.

(ك)

ANHA