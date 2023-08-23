أهالي عفرين لن ينخدعوا بمخططات ENKS

أشار عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة عفرين والشهباء، أسعد منّان إلى أن دولة الاحتلال التركي تنتهج وبدعمٍ من المجلس الوطني الكردي السوري سياسةً قذرة حيال أهالي عفرين، وقال: "هذه السياسة مرفوضة تماماً، فعفرين منطقة كردية. كيف يمكن للمجلس الوطني الكردي السوري التعاون مع مرتزقة الدولة التركية! وكيف وبأي وجهٍ يدعو أهالي عفرين للعودة إلى الأراضي المحتلة!"٠

وسلط أسعد منّان الضوء على استمرار الاعتداءات والهجمات على أهالي عفرين بشكل يومي منذ احتلالها وحتى الآن وقال: "يتعرض أهالي عفرين منذ احتلالها وحتى الآن لمختلف أنواع الممارسات اللا إنسانية من نهب وقتل واعتداء والمجلس الوطني الكردي السوري متورطٌ في هذه الممارسات، تحاول الدولة التركية إلى إعادة أهالي عفرين المقيمين في الشهباء وحلب عبر سياسة قذرة".

وتساءل منّان: "ألا يرى المجلس الوطني الكردي السوري الجرائم التي تشهدها عفرين! بلى، ومع ذلك يدعو أهالي عفرين إلى العودة قائلاً (لقد حررنا عفرين) فهل يا ترى حُررت عفرين أم احتُلت؟! ليست هناك أي آمال أو أمنيات تتعلق بالكردايتية لدى المجلس الوطني الكردي السوري. ولن يقبل أهالي عفرين القاطنون في الشهباء بعفرين يوجد فيها المرتزقة قط، كما يواصل أهالي عفرين صمودهم أمام الهجمات والحصار الذي تفرضه حكومة دمشق".

وأشار منّان إلى أن دعوة مهجري عفرين إلى العودة إلى عفرين ليس إلا ظلماً، وقال: "يستولي المرتزقة على أملاك السكان ومنازلهم في عفرين قسراً، ندعو منظمات حقوق الإنسان إلى أخذ هذه الممارسات بعين الاعتبار وإدراك أن هذه الممارسات غير مقبولة".

وأوضح عضو حزب الاتحاد الديمقراطي أسعد منّان: "لن ينخدع شعبنا بمخططات الدولة التركية ومرتزقتها والمجلس الوطني الكردي السوري. فشعبنا واعٍ وحذر من الحرب الخاصة، وقد اختار أهالي عفرين في الشهباء نهج المقاومة".

(ر)

ANHA