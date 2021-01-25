أهالي عفرين حول مجزرة تل رفعت: مهما فعل المحتل لن نرضخ لسياساته

وردًّا على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي في ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء، أمس، والتي راح ضحيتها 4 مدنيين وجرح تسعة آخرون بينهم أطفال أيضًا، ندد أهالي عفرين المُهجّرون بتلك المجزرة والمجزرة التي ارتكبها في تل رفعت أيضًا في الثاني من كانون الأول من العام الماضي، والتي راح ضحيتها 10 شهداء بينهم 8 أطفال.

وخلال رصد لآراء الأهالي، قالت المواطنة زلوخ رشيد " نستنكر السياسة القذرة التي يمارسها الاحتلال التركي على الأهالي القاطنين في مقاطعة الشهباء بعد احتلاله لعفرين وتهجيرنا قسرًا منها".

واستذكرت زلوخ المجازر التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها الاحتلال التركي بحق المدنيين الآمنين وملاحقة المُهجّرين الذين هربوا من قصف تركيا الهمجي في عفرين ليتم استهدافهم أيضًا في المناطق التي لجؤوا إليها.

′لن نرضخ لسياسات المحتل′

واختتمت زلوخ حديثها قائلة:" نحن نساء عفرين لن نرضخ لتلك السياسات، ولن نتخلى عن أرضنا مهما فعل المحتل حتى لو طالت مقاومتنا مئة عام، سنظل على أمل العودة إلى مقاطعة عفرين".

ومن جهته، أدان المواطن محمد يوسف مجزرة تل رفعت، مؤكدًا أن تلك المجزرة ما هي إلا تأكيد أن تركيا لا تريد احتلال بقعة جغرافية فحسب، بل تطمح إلى إبادة المكونات التي تقطن المنطقة وخاصة الشعب الكردي.

أما المواطنة روشين شيخو فقالت " إن دولة الاحتلال التركي ليست بعدوِ جديد على الكرد، فهي تستهدف كافة المكونات المتعايشة في مقاطعة الشهباء، وترتكب المجازر وخاصة بحق النساء والأطفال.

وتساءلت روشين أين حقوق الإنسان وماذا فعلت لنا، وماذا يريد الاحتلال التركي، ألا يكفي أنه احتل أرضنا وهجّرنا منها قسرًا؟؟".

(م)

ANHA