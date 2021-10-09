أهالي عفرين المشاركون في المظاهرات يستنكرون المؤامرة الدولية على القائد أوجلان

ويصادف التاسع من تشرين الأول من كل عام ذكرى المؤامرة الدولية التي حيكت من قبل العديد من الدول المهيمنة على العالم بحق القائد عبد الله أوجلان عام 1998 والتي أدت إلى اختطافه في 15 شباط عام 1999 في كينيا

وخرج اليوم عشرات الآلالف من أهالي إقليم عفرين من كرد وعرب وتركمان إلى الساحات والشوارع للتنديد بالمؤامرة الدولية على القائد آبو.

ادريس وقاص من أهالي ناحية جنديرس والقاطن حالياً في مخيم سردم قال:" إن اليوم بالنسبة لنا كأهالي إقليم عفرين يوم أسود، لأنه في مثل هذا اليوم منذ 23 سنة اتفقت الدول الرأسمالية على اختطاف القائد الأممي عبد الله أوجلان الذي أنار بفكره وفلسفته طريق الحرية للشعب الكردي وعموم الشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط".

وتابع وقاص حديثه:" واليوم خرجنا إلى الشوارع والساحات لنؤكد للعالم والدول التي تدعي أنها تحمي الإنسانية بأننا خلف قائدنا الذي ضحى بحريته لأكثر من عشرين سنة في سجن إمرالي لينير دربنا ودرب شعبه، وأننا سنستمر في نضالنا في وجه مخططات الاحتلال التركي والدول التي كانت ضمن المؤامرة الدولية".

وفي ختام حديثه استنكر وقاص المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وأكد بأنهم كأهالي إقليم عفرين مستمرون في نضالهم حتى تحرير القائد جسدياً وتحرير عفرين.

أما ربيعة وقاص فقالت:" بفضل القائد وفضل فكره وفلسفته استطاعت المرأة الكردية معرفة حقوقها وكسر السلاسل التي وضعتها الدول الرأسمالية حول عنقها، ولأنهم يعلمون بأن فكر وفلسفة القائد ستنهي العبودية التي استمرت لأكثر من 5000 عام سارعوا إلى خطفه بعد مؤامرة دولية قذرة".

وتابعت ربيعة وقاص حديثها:" أرادوا بخطف القائد إنهاء حركة الحرية ولكنهم لم يعلموا بأن فكر وفلسفة القائد انتشرت بين الشعب الكردي لهذا لم يستطيعوا إلى يومنا هذا إضعاف مقاومتنا وكسر إرادتنا التي نستمدها من قائدنا من إمرالي".

واختتمت ربيعة وقاص حديثها باستنكار المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان وأكدت بأنهم مستمرون في مقاومتهم حتى ينال القائد حريته الجسدية.

ومن جانبه استنكر فرهاد دادا من أهالي قرية قطمة، والقاطن حالياً في قرية بابنس في الشهباء، المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وقال بأن هذه المؤامرة كان هدفها إنهاء فكر وفلسفة القائد، إلا أن القائد رد على تلك المؤامرة بنشر فكر الأمة الديمقراطية والعيش المشترك.

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ANHA