أهالي عامودا...لنقف معا في وجه سياسات الإبادة والتآمر بحق الشعب الكردي

تشهد مدن وبلدات شمال وشرق سوريا مسيرات منددة بوجه سياسات الإبادة والعمالة التي ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا. على خلفية تصاعد حدة الهجمات التركية على أجزاء كردستان وإقدام القوات الخاصة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستانيعلى استهداف مجموعة من مقاتلي الكريلا في الـ 26 من تموز الفائت والذي أسفر عن استشهاد 3 من مقاتلي الكريلا.

في نفس السياق تظاهر المئات من أهالي مدينة عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو اليوم ودعوا إلى ضرورة تصعيد النضال ضد سياسات PDKوتركيا.

انطلقت التظاهرة من دوار المرأة الحرة وجابت الشوارع الرئيسية للناحية ردد خلالها المشاركون الشعارات التي تندد بجرائم وهجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان وشمال وشرق سوريا، وتمجد المقاومة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها " لا لاقتتال الأخوة حان وقت الوحدة وطنية " لا للاحتلال والإبادة ...معاً نحمي المرأة وحياة" "الكريلا مستقبل وكرامة كردستان ".

وعند وصول المتظاهرين إلى ساحة شهيد جهاد ، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ، تخللها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لمكتب شؤون المنظمات في إقليم الجزيرة خالد إبراهيم قال فيها " نؤكد وقوفنا في وجه المتآمرين وأعداء الشعب الكردي الذي يسعون إلى إبادتنا بكافة السبل"، وأضاف "علينا بالمقاومة وتصعيد النضال في وجه سياسات الإبادة ".

واختتم حديثه مبيناً "إن شعب روج آفا لن يقبل بالخيانة ، وسوف نستمر بالفعاليات حتى يصل صوتنا لإيقاف المؤامرات".

وأنتهت التظاهرة بالشعارات التي تحيي مقاومة الكيريلا.

(أ س/ آ)

ANHA