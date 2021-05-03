أهالي عامودا: كما هُزم في غاري سيهزم الاحتلال التركي في آفا شين ومتينا

يستمر جيش الاحتلال التركي بهجماته على مناطق آفا شين وزاب ومتينا التابعة لمناطق الدفاع المشروع منذ الـ 23 نيسان المنصرم، بهدف احتلالها مستخدمة الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليًّا، وسط تصدي قوات الكريلا لها في إطار حملة صقور زاغروس الثورية، مسطرين ملاحم بطولية.

وشجب أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة هجمات جيش الاحتلال التركي المتكررة على مناطق الدفاع المشروع، مستنكرين صمت حكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني حيال الهجمات.

"الهجمات على مناطق الدفاع المشروع مؤامرة جديدة"

المواطنة مها زورو تساءلت عن أسباب صمت المجتمع الدولي وحكومة الإقليم في ظل استمرار الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع، وقالت: "موقف الحزب الديمقراطي الصامت حيال الهجمات يدل على أنه حليف وشريك فيها".

وتابعت "إن الهجمات هي مؤامرة جديدة من قبل الاحتلال التركي وحلفائه، وتهدف إلى قطع الصلات بين أجراء كردستان"، مبينة أن لمنطقة آفا شين على وجه التحديد مكانة خاصة لدى الكرد، وأكدت أن "الاحتلال التركي سيُهزم كما هزمتهم قوات الكريلا في غاري".

"سندعم الكريلا"

ومن جانبها استنكرت المواطنة ليلى سلمان محمد، هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع ودعت المجتمع الدولي إلى وقف الهجمات على باشور كردستان وشمال وشرق سوريا: "إن صمتهم يعتبر دعمًا للهجمات".

وتابعت بالقول: "الاحتلال التركي لن يستطيع النيل من إرادتنا من خلال هجماته، ونحن سنواصل فعالياتنا وسندعم قواتنا الكريلا بكل غال ونفيس".

"الوحدة الكردية سلاح التصدي للاحتلال"

أما المواطن علاء حسن فدعا إلى وحدة الصف الكردي للتصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي، وقال: "الاحتلال التركي سيستمر في هجماته على الشعب الكردي إن لم يتحد".

مشددًا أن "هجمات الاحتلال التركي وبشكل خاص على منطقة آفا شين هدفها النيل من إرادة الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة".

(م ح)

ANHA