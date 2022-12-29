أهالي عامودا يستذكرون شهداء شهري تشرين الثاني وكانون الأول

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، مراسم استذكار لـ 17 شهيداً، استشهدوا خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول في أعوام وأماكن متفرقة، أثناء تصديهم لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقة داعش.

وشارك في مراسم الاستذكار التي جرت في مزار الشهيد إسماعيل جنوب عامودا، حيث علقت صور الشهداء الـ 17، أسر الشهداء ورفاق دربهم، وحشد من أهالي الناحية وريفها.

بدأت مراسم الاستذكار بدقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في عامودا عبد الباقي داوي، كلمة أشاد بدور الشهداء في تحقيق الأمن والأمان، وقال: " نحن مستعدون لتقديم المزيد من الشهداء في سبيل تحقيق الحرية والنصر للشعوب المقاومة"، وعاهد بتصعيد النضال والمقاومة.

وشجب عبد الباقي تحويل مزار الشهداء في سري كانيه المحتلة لمركز تدريب للمرتزقة، وبين " هذا عمل بعيد عن المبادئ الإنسانية والأخلاقية"، وأكد بأن هذه الجرائم والممارسات تزيد اصرارهم في المقاومة.

وبعد انتهاء الكلمة، قرئت وثائق الشهداء الـ 17 باللغتين العربية والكردية من قبل عضوتي مجلس عوائل الشهداء في عامودا (جيهان حبيب، وهناء خالد).

وأسماء الشهداء هم كالتالي :"حواس إبراهيم سعدو مقاتل ضمن قوات الدفاع الشعبي- أحمد خورشيد مقاتل ضمن قوات الدفاع الشعبي ، خورشيد سليمان مقاتل ضمن قوات الدفاع الشعبي، أحمد حبيب مقاتل ضمن قوات الدفاع الشعبي، حسن فرحان مقاتل ضمن قوات الدفاع الشعبي، بريشان مصطفى مقاتلة في صفوف قوات حماية المرأة ، زانا جولي مقاتل في صفوف قوات حماية الشعب، عبد المحسن عريان مقاتل في صفوف قوات حماية الشعب، عقاب الطه مقاتل في صفوف قوات حماية الشعب، عكيد يوسف مقاتل في صفوف قوات حماية الشعب، جفان شريف مقاتل في صفوف قوات حماية الذاتية، محمد محمد مقاتل في صفوف قوات السوريا الديمقراطية، عبدالله محمد مقاتل في صفوف قوات الامن الداخلي، ازهر عزالدين مقاتل في صفوف قوى الامن الداخلي، جمعة محمد مقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي، فياض فياض مقاتل في صفوف قوات حماية الشعب، طارق حسين مقاتل في صفوف قوات السورية الديمقراطية".

واختتمت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتخلد ذكراهم " الشهداء خالدون".

(خ ع/آ)

ANHA