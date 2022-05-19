أهالي عامودا يستذكرون المناضل حقي قرار و37 من شهداء نيسان وأيار

وأقيمت اليوم الخميس، مراسم استذكار الشهداء الـ 37 في صالة كرم بناحية عامودا.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، حسن عبيد، كلمة استذكر فيها جميع الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد حقي قرار أحد الكوادر الطليعيين في حزب العمال الكردستاني والذي استشهد في 18 أيار عام 1977.

وأوضح حسن عبيد أنّ القائد عبد الله أوجلان انتقم لاستشهاد حقي قرار بتأسيس حزب العمال الكردستاني، وأشار إلى أهمية استذكار الشهداء بتحقيق أحلامهم.

واستمرت المراسم بعرض كلمة مسجلة للقائد أوجلان عن الشهداء وحقيقة الشهادة.

واُختتمت الفعالية بقراءة وثائق الشهادة للشهداء الـ 37 وتسليمها لأسرهم.

(ر)

ANHA