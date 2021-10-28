أهالي عامودا يستذكرون 35 من شهداء شهري أيلول وتشرين الأول

نظم اليوم، مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو مراسم استذكار لـ35 شهيدًا، استشهدوا خلال شهري أيلول وتشرين الأول، وذلك في أماكن وأعوام متفرقة أثناء مقاومتهم ضد مرتزقة داعش والاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا وجبال كردستان.

وحضر مراسم الاستذكار الذي أقيم في مزار الشهيد اسماعيل في ناحية عامودا، العشرات من أهالي وذوي الشهداء في الناحية.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس ناحية عامودا ألقاها صابر أحمد، استذكر فيها كافة شهداء الحرية وقال: "لن نتمكن من وصف مقاومة الشهداء بعدة كلمات، لذلك يتوجب علينا جميعاً الاستمرار على طريق مقاومتهم والوفاء لتضحياتهم".

وتابع: "الشهداء هم الذين رسموا طريق الحرية والمقاومة بدمائهم في سبيل بناء كردستان حرة وسوريا ديمقراطية"، مؤكدًا: "نحن الآن نستذكر 35 شهيدًا، فيما هناك الآلاف من أبناء كردستان والشرق الأوسط يناضلون على أساس مقاومة هؤلاء الشهداء، لأنهم فلسفة الحياة الحرة".

وأشار صابر إلى هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وباشور كردستان، قائلًا: "العدو يهاجم مقاتلينا وشعبنا في كافة أرجاء كردستان، ويقصف القرى الآهلة بالمدنيين بالأسلحة الكيماوية وسط صمت دولي، ولكن التاريخ سيشهد على مقاومة شعبنا وحركة الحرية، لأننا سنقاوم إلى حين تحقيق حرية أرضنا من المحتل، وذلك بالسير على نهج وفلسفة شهدائنا".

وفي ختام المراسم تم قراءة أسماء الشهداء وتسليم وثائق شهادتهم لذويهم.

(كروب/ل)

ANHA