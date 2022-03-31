أهالي عامودا يستذكرون ١٣ شهيداً من شهداء شهر آذار

ونظم اليوم، مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو مراسم استذكار لـ13 شهيدًا، استشهدوا خلال شهر آذار ، وذلك في أماكن وأعوام متفرقة أثناء مقاومتهم ضد مرتزقة داعش والاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا وجبال كردستان.

وحضر مراسم الاستذكار الذي أقيم في مزار الشهيد إسماعيل في ناحية عامودا، العشرات من الأهالي وذوي الشهداء في الناحية.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم عضو مجلس عوائل الشهداء في الناحية ، سعيد فرسو، استذكر فيها كافة شهداء الحرية، وقال: "أرض كردستان أرض طاهرة، في كل خطوة قدمنا شهداء في سبيل تحريرها ".

ودعا خلال حديثه إلى تصعيد النضال والمقاومة، وأضاف "يجب أن نكون مخلصين لشهدائنا، ولن نترك هذه الأرض ".

وفي ختام المراسم تمت قراءة أسماء الشهداء من قبل مجلس عوائل الشهداء، وتسليم وثائق شهادتهم لذويهم.

(آ)

ANHA