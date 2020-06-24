أهالي عامودا يستنكرون مجزرة حلنج

بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال التركي أمس منازل المدنيين في قرية حلنج التابعة لمقاطعة كوباني، والذي أسفر عن استشهاد ثلاث نساء من ضمنهم اثنتان من عضوات مؤتمر ستار، تظاهر المئات من أبناء ناحية عامودا استنكاراً لجرائم الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا.

وانطلقت التظاهرة من ساحة الشهيد جهاد، وحمل المتظاهرون صور الشهيدات ويافطات كتب عليها" على درب هفرين وزهرة سنصعد المقاومة ".

وجابت التظاهرة شوارع ناحية عامودا وسط ترديد الشعارات التي تندد بالاحتلال التركي وتحيي مقاومة المرأة الحرة وصولاً إلى ساحة المرأة الحرة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت العضوة في مؤتمر ستار يسرى محمد كلمةً تطرقت فيها إلى هجمات الاحتلال التركي على كردستان وارتكابه الجرائم بحق الكرد، وسط صمت المجتمع الدولي.

وأضافت يسرى" إن الانتصارات التي حققها أبناء شعوب المنطقة في شمال وشرق سوريا، لم تتوافق مع سياسة الاحتلال التركي، الذي حاول مراراً وتكراراً استهداف مشروع الأمة الديمقراطية الذي يهدف إلى تحقيق حرية كافة شعوب المنطقة".

ونوهت يسرى إلى أن كوباني تعد منبع المقاومة، لأنها قدمت الآلاف من الشهداء "ولم تستسلم أمام الإرهاب المدعوم من تركيا، وأثبتت المرأة جدارتها وإرادتها للعالم أجمع، لهذا يتوجب على النساء تنظيم أنفسهن أكثر لردع هذا الإرهاب التركي عن المرأة والمجتمع".

(كروب/ك)