أهالي عامودا يشيعون جثمان أحد ابناءهم معاهدين بمواصلة دربه

وانطلق موكب تشيع جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية الشهيد محمد علي، الاسم الحركي أبو علي، من مركز ناحية عامودا، بعد ان تجمع المئات من أهالي الناحية امام مركز مؤسسة عوائل الشهداء في مركز الناحية.

وحسب وثيقة الشهادة التي اعلنت عنها مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية عامودا، فان الشهيد محمد علي، الملقب باسم ابو علي، استشهد في مدينة منبج في الـ ١٠ من شباط/ فبراير الجاري.

وتوجه موكب التشيع من مركز الناحية إلى مزار الشهيد اسماعيل بناحية عامودا، سيراً على الاقدام، ورفع أصدقاء الشهيد محمد علي نعش صديقهم على الأكتاف، وسط ترديد الشعارات التي نادت بالانتقام للشهداء، ومواصلة دربهم.

وتخلل مراسيم التشيع إلقاء الكلمات من قبل قياديين في قوات سوريا الديمقراطية، أكدوا فيها على مواصلة النضال في سبيل تحقيق احلام الشهداء في تحرير سوريا من المحتلين والمرتزقة.

القيادي في قسد روج آفا محمد في بداية المراسيم قال "اليوم نزف إليكم بطلاً جديداً من أبطال قوات سوريا الديمقراطية ناضل وكافح في سبيل الدفاع عن بلاده"، واشار إن الشهيد محمد علي عاهد رفاقه في النضال حتى الشهادة، وأوفى بعهده.

فيما قال الناطق الرسمي باسم لواء الشمال الديمقراطي محمد حبيب من جهته في المراسيم "لم يبخل الشهيد محمد يوما بطاقته وخبراته في الدفاع عن المنطقة، وتقديم الدعم لرفاقه، وأكد بأن قواتهم سائرة حتى تحقيق النصر، ودحر الاحتلال عن الأراضي السوريا.

واختتمت مراسم التشيع بقراءة وثيقة شهادة محمد علي، وتسليمها لذويه من قبل مؤسسة عوائل الشهداء، ليواري بعدها جثمانه الثرى وسط التفاف حشد كبير من أهالي الناحية واصدقاء الشهيد حول عائلته.

(م ح/ل)

ANHA