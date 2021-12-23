أهالي عامودا يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد صالح الحسين

وتوافد المئات من أهالي ناحية عامودا وأعضاء وعضوات من مجلس الناحية اليوم الخميس، إلى خيمة عزاء الشهيد صالح الحسين (70 عاماً)، الذي استشهد إثر هجمات الاحتلال التركي في الـ 21 كانون الأول الجاري، على ناحية زركان.

ونصب مجلس الناحية، خيمة عزاء الشهيد صالح الحسين، في قرية أم الربيع التابعة لناحية عامودا، وخلال مراسم العزاء، قال عضو حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) عادل ملا أمين، إن دولة الاحتلال التركي تحاول إفشال المشروع الديمقراطي الذي تنادي به مكونات المنطقة من العرب والكرد والكلدان والآشور، مبيّناً أن هذا المشروع "هو الطريق الحقيقي لبناء سوريا حرة ديمقراطية، يسودها السلام والمحبة".

وبيّن عادل ملا أمين أن قوات سوريا الديمقراطية "هذه القوات هي التي سوف تأسس سوريا حرة، بتكاتف جميع الشعوب وبالاستناد إلى مبدأ الأمة الديمقراطية الذي يهدف إلى تحقيق التعايش المشترك".

واستنكر الهجمات الأخيرة للدولة الاحتلال التركي على زركان وتل تمر، مشدداً على أن هدفها احتلال وقضم الأراضي السورية وضمها إلى تركيا.

ومن جهته، تحدث ابن الشهيد صالح الحسين، بشار الحسين، والذي بدوره أكد أن القصف الوحشي التركي الذي يستهدف كافة المكونات، خير دليل على عداء الدولة التركية للمشروع الديمقراطي في المنطقة.

وأدان بشار الحسين هجمات الاحتلال التركي التي تجري أمام مرأى ومسمع العالم والقوتين الضامنتين في المنطقة روسيا وأميركا.

يشار إلى أن ناحيتي زركان وتل تمر تتعرضان بشكل مستمر لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، وفي أحدث هجوم شنته على المنطقة بأكثر من 350 قذيفة صاروخية ومدفعية على مدار اليومين الماضيين، أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 14 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

(إ ا/ي م)

ANHA