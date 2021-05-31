أهالي عامودا يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد فرهاد داوود

ونصبت خيمة العزاء في قرية توبو التابعة للناحية، وقد زُيّنت بصور الشهيد وصور القائد عبدالله أوجلان وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة والأسايش.

وبدأ توافد الأهالي وأعضاء المجالس والمؤسسات المدنية ومؤسسات الإدارة الذاتية ومقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات الأسايش إلى خيمة العزاء منذ الصباح واستمر حتى ساعات ما بعد الظهر.

وألقي خلال المراسم العديد من الكلمات، منها كلمة مجلس عوائل الشهداء في عامودا ألقاها زيور علي، الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة كنعان بركات، وحزب الاتحاد الديمقراطي ألقتها منور خالد.

وعزّت الكلمات بالشهيد فرهاد داوود، وأثنت على البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها الشهداء في سبيل الدفاع عن مكتسبات مكونات روج آفا وشمال وشرق سوريا، لتنتهي المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.



(إ س/ آ د)

ANHA