أهالي عامودا يحيون مقاومة شهداء 14 تموز عبر مسيرة

وشارك في المسيرة أعضاء و عضوات حزب الاتحاد الديمقراطي و المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية والعشرات من أهالي ناحية عامودا وقراها، رافعين أعلام حزب العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحركة المجتمع الديمقراطي، ومؤتمر ستار، إضافة إلى صور شهداء الحرية وصور القائد عبدالله أوجلان.

وانطلق المشاركون في المسيرة من ساحة الشهيد جهاد وسط الناحية، صوب مركز مجلس عوائل الشهداء غرب ناحية عامودا، مرددين الهتافات التي تحيي مقاومة الشهداء، والقائد عبدالله أوجلان في سجن أمرالي، وتدين وتستنكر سياسات الاحتلال التركي بحق الكرد.

وعند وصول المشاركين في المسيرة إلى أمام مركز مجلس عوائل الشهداء، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية عامودا، عادل ملا أمين، كلمة قال فيها: "تستمر تركيا بشن الهجمات على باشور كردستان، وذلك في محاولة لكسر مقاومة ونضال الكرد في وجه السياسات التركية، وصهر ومحو الهوية الكردية".

وأوضح ملا أمين:" المقاومة والنضال الذي أبداه الشهيد مظلوم دوغان أثبت للعالم بأنه لا يستطيع أحد الوقوف أمام مقاومة ونضال الكرد، وحركة حرية كردستان التي تأسست على أساس استكمال طريق شهداء 14 تموز".

واختتمت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا في جبال كردستان.

(إ س/ل)

ANHA