أهالي عامودا يحيون مقاومة الكريلا ضد الاحتلال

تحت شعار " بإرادة الشعب والكريلا سيهزم الاحتلال والخيانة" بدأت التظاهرة من دوار ساحة الشهيد جهاد بناحية عامودا باتجاه ساحة المرأة الحرة . رفع المتظاهرون أعلام حزب العمال الكردستاني، حزب الاتحاد الديمقراطي، وحركة الشبيبة الثورية وصور القائد عبد الله أوجلان ولافتات كتب عليها " تحيا مقاومة الكريلا"،" تموت الخيانة".

ولدى الوصول إلى ساحة المرأة الحرة ألقى عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي كنعان بركات كلمة لفت فيها إلى الخطر المحدق بالمنطقة وقال:" الفترة التي نعيش فيها فترة مهمة، لأن العدو يهدد بشن هجمات إبادة على أرضنا. هجمات الإبادة ليست فقط ضد الكريلا، ضد حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، باكور وباشور وروج آفا كردستان، هجمات الإبادة هذه ضد الشعب الكردي وقيمه".

أشار كنعان بركات في كلمته إلى مقاومة الكريلا، وتابع بالقول:" لولا مقاومة الكريلا فإنه خلال عدة أيام ستقع كافة أراضي باشور كردستان تحت احتلال الدولة التركية الفاشية وسيتعرض الكرد لإبادة ثقافية".

وحيا كنعان بركات مقاومة الكريلا وأكد على دعم مقاومة مقاتلي الحرية حتى النهاية وأردف:" الدولة التركية المحتلة تحلم من خلال مخططاتها القذرة بأن تحتل أراضينا بعمق 32 كم ، نحن كأهالي عامودا نقول إن هذه الأرض أرضنا وهذه المدينة مدينتنا وسنقف إلى جانب مقاتلينا حتى النهاية".

وأكد كنعان بركات بأنهم لن يتوقفوا حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان وسيدعمون مقاومة الكريلا ومقاتلي الحرية دائماً.

وانتهت التظاهرة بترديد شعارات تحيي مقاومة الكريلا وتطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان.

ANHA