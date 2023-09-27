أهالي آمد يؤدون واجب العزاء لذوي الشهيد سيد أفران

ونظمت مراسم العزاء في دار ذوي الصحفي الشهيد سيد أفران الذي استشهد في 22 أيلول الجاري في أحد مشافي شمال وشرق سوريا جراء مرض القلب، والكائن في ناحية هيني التابعة لآمد في باكور كردستان.

وشارك في مراسم العزاء العشرات من الأهالي وعدد من البرلمانيين وممثلون عن المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، فيما زين مكان المراسم بيافطة كتب عليها "الشهداء خالدون".

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقى الرئيس المشترك لحزب الأقاليم الديمقراطي كسكين بايندر كلمة قال فيها إنهم سوف يواصلون النضال على نهج الشهيد سيد أفران، وأضاف: "في شخص سيد أفران نستذكر جميع الشهداء. كما أننا نرفض الإساءة بحق جثامين الشهداء. هذه الدولة لا تعترف بالأديان والقوميات. تدعي الإسلام لكنها بعيدة عن مبادئ الإسلام. سوف نواصل النضال حتى تحرير شعبنا".