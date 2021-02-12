أهالي : كيف تحرم قناة كردية من العمل على أرض كردية ؟

تستمر ردود الأفعال الشعبية والإعلامية والثقافية المناهضة لمواقف حكومة إقليم كردستان المتعلقة بعدم منح رخصة لقناة روناهي تي في للعمل في باشور كردستان، رغم أن إدارة القناة أكدت أنها تقدمت بأوراق رسمية من أجل منحها الرخصة، إلا أن قوات الأمن، الاسايش، في هولير تعيق منح الرخصة.

وفي هذا السياق أكد مواطنون من ناحية جل آغا أن مثل هذه الأفعال لا تخدم وحدة الصف الكردي وحرية الإعلام، وطالبوا حكومة باشور بمنح رخصة لقناة روناهي تي في.

فرج حسين أشار إلى أنه سمع أن قناة روناهي قدمت كافة الأوراق المطلوبة فلماذا لا يتم منحها الرخصة لمزاولة العمل الإعلامي على أرض كردستانية، "كان الأحرى بسلطات باشور السماح للقناة بافتتاح مكاتب لها حتى بدون طلب رخصة".

فرج بين أن العشرات من الوسائل الإعلامية الخارجية تعمل في شمال وشرق سوريا بحرية مطلقة ومنها وسائل تابعة لسلطات باشور كردستان، وأن قناة روناهي تحظى بشعبية لدى شعب روج آفا وأنهم يطالبون أن يكون هناك تمثيل إعلامي لشعب روج آفا في باشور كردستان.

وبدورها نوهت فاطمة علي حسين إلى أنهم في روج آفا يطالبون بفتح مكاتب لقناة روناهي في باشور كردستان وخصوصاً أن الجميع لديهم أقرباء في باشور كردستان وعدم منح رخصة للقناة يبين أن سلطات باشور تعادي الإعلام الحر.

صبري عثمان نوه إلى أن قرار سلطات باشور كردستان بعدم منح رخصة عمل لقناة روناهي محل نقد لدى الشعب الكردي أينما كان، وأن هذه المرحلة "مرحلة وحدة الصف الكردي لا مرحلة منع قناة كردية من مزاولة العمل على أرض كردية".

نجودة فارس قالت إنها كامرأة كردية تطالب سلطات باشور كردستان بالعودة عن مثل هذه القرارات "وأن القناة من حقها أن تفتح مكتباً لها في باشور كردستان وتمثل شعب روج آفا هناك، كما تمثلهم هنا، وتساءلت؛ لماذا لا يتم منح رخصة لقناة كردية على أرض كردية رغم أنها مرخصة في العديد من الدول؟.

(ك)

ANHA