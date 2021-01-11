اغتيال شاب في بلدة الشحيل بريف دير الزور على يد مجهولين

ووفق المعلومات التي أفاد بها مراسلنا من بلدة الشحيل، فإن مجهولين استهدفوا، اليوم، الشاب محمود محمد العايد من قرية أبو حردوب.

المراسل ذكر أن أشخاص مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا الرصاص على محمود أثناء وجوده أمام مشفى الشحيل.

المراسل أشار إلى أن محمود العايد كان الرئيس المشترك السابق لأحد الكومينات في مجلس الشحيل.

هذا وكان الشيخ طليوش اللافي الشتات أحد وجهاء قبيلة العكيدات، وابنه محمود قد تعرضا صباح اليوم، للاغتيال على يد مجهولين بعد اقتحام مضافته في قرية حوايج ذيبان بريف دير الزور.

(سـ)

ANHA