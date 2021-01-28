اغتيال هند وسعدة يزيدنا إصرارًا على متابعة النضال

أقدم مرتزقة داعش على اختطاف الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير، سعدة الهرماس ونائبتها هند الخضر بتاريخ 22 كانون الثاني الجاري، وتم قتلهما ورميهما على طريق في ريف مقاطعة الحسكة، وبعدها تبنى مرتزقة داعش تلك العملية.

الإدارية في منسقيه مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية، عبير حسن، تقول "أثبتت المرأة العربية في شمال وشرق سوريا جدارتها في كافة المجالات وفي مختلف الصعد".

واستنكرت عبير حسن جريمة اغتيال هند وسعدة وتابعت "ثورة روج آفا عرفت بثورة المرأة بعد الإنجازات والانتصارات التي حققتها المرأة العربية إلى جانب المرأة الكردية والسريانية، اللواتي يعملن معًا في مؤسسات الإدارة الذاتية من أجل تحرير النساء اللواتي يتعرضن للعنف والظلم".

'الاحتلال لا يختلف عن داعش'

ولفتت عبير حسن أن هدف المرتزقة من هذه العمليات التي تستهدف المرأة في شمال وشرق سوريا، كسر إرادة وعزيمة المرأة.

وأضافت "ما يجري في المناطق المحتلة من قبل تركيا، وقتل هند وسعدة بتلك الوحشية، يؤكد لنا أن ذهنية الاحتلال التركي لا تختلف عن ذهنية داعش الإرهابية".

وقالت عبير حسن في نهاية حديثها "اغتيال النساء يزيدنا إصرارًا على متابعة خط المرأة الحرة، ونحن النساء في شمال وشرق سوريا اتخذنا لأنفسنا مبدأ المقاومة والنضال، وسنضحي بالمزيد من أجل حرية المرأة والدفاع عن حقوقنا".

'رفع وتيرة النضال'

وبدورها قالت الإدارية في مؤتمر ستار نرمين حسين "داعش يسعى إلى العودة من جديد وفرض ذهنيتها على المرأة من خلال اغتيال الإداريتين، بالإضافة إلى كسر إرادة النساء في تلك المنطقة".

ودعت نرمين حسين نساء شمال وشرق سوريا إلى رفع وتيرة النضال والمقاومة ضد كل من يحاول كسر إرادة المرأة وعزيمتها.

(آ ح/هـ ن)

ANHA