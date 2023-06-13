اغتيال ضابط ضمن قوات حكومة دمشق في مدينة حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ضابط برتبة عميد، جراء انفجار ضمن حي الادخار الواقع بمدينة حمص الخاضعة لسيطرة قوات حكومة دمشق، حيث سمع انفجار بالحي صباح اليوم، ليتبين لاحقاً أنه ناجم عن استهداف للعميد، وسط انتشار أمني مكثف في الحي عقب الانفجار.

ولم يتم التأكد بعد فيما إذا كان الاستهداف بقنبلة يدوية أو عبوة ناسفة.

ويأتي ذلك مع استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، دون وجود أي رقابة أو مساءلة.

ووقع أمس الإثنين، 3 استهدافات في القنيطرة قرب الجولان السوري المحتل، أفضت إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط في قوات حكومة دمشق ومتعاونين مع "حزب الله" اللبناني، حيث استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر، موظفاً في مؤسسة مياه الشرب، ومتهم بالعمل لصالح "حزب الله" اللبناني وشعبة المخابرات العسكرية، وذلك في منزله ببلدة رويحينة الواقعة في ريف القنيطرة الغربي، ما أدى إلى مقتله على الفور، على ما أفاد المرصد.

كما استهدف مجهولون بالرصاص المباشر ضابطاً برتبة ملازم وعنصر برفقته يتبع لفرع سعسع 220 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، بالقرب من سد قرية أم العظام رويحينة، ما أدى إلى مقتلهما.

وفي ساحة بلدة نبع الصخر في ريف القنيطرة الأوسط، استهدف مسلحون بالرصاص المباشر، عنصرين من قوى الأمن الداخلي ما أدى إلى مقتلهما.

(د ع)